Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

En 'Todo es mentira'

Risto Mejide responde a 'El Hormiguero' y defiende a Sarah Santaolalla tras los insultos: "Inaceptables"

El presentador ha rechazado los términos en los que el programa de Antena 3 se ha referido a la colaboradora

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Risto Mejide en 'Todo es mentira' / CUATRO

Kevin Rodríguez

Tenerife

El comentario de Rosa Belmonte en 'El hormiguero' anoche contra Sarah Santaolalla ha provocado la reacción de la colaboradora y también ha provocado la reacción de Risto Mejide, que ha salido en defensa de la tertuliana.

Durante la entrevista que le estaba haciendo el presentador a Emilio Delgado, Mejide ha querido mandar su apoyo a Sarah: "Desde aquí quiero enviarle un abrazo muy grande y decir que los ataques que está recibiendo son absolutamente inaceptables. Así que le enviamos un beso desde aquí. Ataques machistas y deleznables".

Mejide ha aprovechado así la charla que mantenía con el diputado de Más Madrid para hablar del acto del próximo día 18 de febrero donde estará junto a Gabriel Rufián y donde también participará Santaolalla.

Noticias relacionadas y más

"Anoche en un programa "familiar" fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", se quejó la colaborador tras las palabras en la tertulia de 'El Hormiguero'.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  4. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  5. El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
  6. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  7. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  8. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante

Ya hay confirmación oficial (y la da el Principado): Saint-Gobain se presentará a las ayudas europeas para hacer un nuevo horno

Ya hay confirmación oficial (y la da el Principado): Saint-Gobain se presentará a las ayudas europeas para hacer un nuevo horno

Desalojan todas las tiendas de campaña del plan de vías de Gijón para limpiar los terrenos

Desalojan todas las tiendas de campaña del plan de vías de Gijón para limpiar los terrenos

El Gordo de Villamanín avanza hacia una solución: sin problemas técnicos y con el 60% de papeletas registradas

El Gordo de Villamanín avanza hacia una solución: sin problemas técnicos y con el 60% de papeletas registradas

Desalojan todas las tiendas de campaña del plan de vías de Gijón para limpiar los terrenos (en imágenes)

Desalojan todas las tiendas de campaña del plan de vías de Gijón para limpiar los terrenos (en imágenes)

Oviedo baila al ritmo de Tino Casal: los fans de artista celebran su 76 cumpleaños con un flashmob junto a su estatua

Pete Worden, exdirectivo de la NASA: "La ciencia que se hace en Asturias puede ayudarnos a responder a la pregunta clave: ¿estamos solos en el Universo?"

Pete Worden, exdirectivo de la NASA: "La ciencia que se hace en Asturias puede ayudarnos a responder a la pregunta clave: ¿estamos solos en el Universo?"

Dos vuelos con destino Asturias, obligados a dar la vuelta por los fuertes vientos

Dos vuelos con destino Asturias, obligados a dar la vuelta por los fuertes vientos

VÍDEO: El Sporting y Gijón como "capital de España de la inclusión"

VÍDEO: El Sporting y Gijón como "capital de España de la inclusión"
Tracking Pixel Contents