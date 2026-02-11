Sorpresa con la nueva 'Rosa' de Pasapalabra tras lo ocurrido en la silla azul: "94 años"

Nuevgo giro en Pasapalabra. La Silla Azul suele empezar una etapa especialmente eléctrica después de la conquista de un bote y así está ocurriendo tras el hitode Rosa en Pasapalabra y la consecuente despedida de Manu. Los dos concursantes que tomaron el relevo apenas han podido resistir. Édgar dio el relevo a Alejandro en la pasada Silla Azul y a Óscar le ha ocurrido lo mismo en este programa.

En el caso del alcalaíno, se despide por lo tanto tras dos programas y se lleva un premio acumulado de 1.200 euros. Aunque su experiencia ha durado poco, puede decir que ha logrado una victoria en El Rosco y jugando muy bien.Sin embargo, la Silla Azul tiene una tensión diferente y Óscar lo ha comprobado en su primera vez en esta prueba. Con sus dos fallos, ha dado el relevo a Francisco García. El nuevo concursante procede de Badajoz, aunque nació en Cádiz, y es administrador de fincas. Además, en su presentación ha contado que dos de sus aficiones son los idiomas y jugar al ajedrez. Ya en el rosco, Alejandro le ha puesto muy difícil a Francisco su estreno en El Rosco, pero el nuevo concursante ha sabido plantarle cara en un duelo lleno de emoción y suspense, hasta el punto de que se ha decidido en su última jugada. De hecho, ha mostrado la misma seguridad que en la Silla Azul, en la que ha cogido el relevo de Óscar.

Además, Francisco ha llegado a El Rosco con una importante ventaja de tiempo, 21 segundos que ha sabido amortizar muy bien. Ha arrancado con cinco aciertos y ha ido por delante en el marcador hasta que Alejandro ha brillado con un turno de once letras consecutivas. El duelo ha quedado entonces absolutamente igualado. Francisco ha completado la primera vuelta de forma brillante, con 21 aciertos. Instantes después, Alejandro ha hecho lo mismo y ha lanzado un órdago al sacar una respuesta más y plantarse con 22 letras en verde. El final quedaba en manos del nuevo concursante.

Antes de su segundo Rosco, Alejandro ha querido mandar una dedicatoria a otra “de las responsables” de que esté concursando. Se trata de su tía abuela: “Es fiel seguidora del programa a sus 94 años, tiene la cabeza mejor que yo”, ha afirmado. “Un abrazo para ella, que la quiero un montón, y este programa se lo dedico”, ha dicho con emotividad. Roberto Leal se ha sumado a ese beso y le ha agradecido que haya sido un empuje para que Alejandro esté ahora en Pasapalabra.