Ahora todos los días
Telecinco cambia su fin de semana: emitirá nuevas entregas de 'El precio justo' los sábados y domingos
El concurso de Carlos Sobera y Tania Medina salta a sábados y domingos (12:30h) e introduce por primera vez parejas reales compitiendo juntas
Carlos Merenciano
Madrid
El precio justo amplía su presencia en la parrilla de Telecinco y desde este sábado también se emitirá los fines de semana a las 12:30 horas. El desembarco llega acompañado de un programa especial por San Valentín que marcará un antes y un después en la mecánica del formato.
*En elaboración...
