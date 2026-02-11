Última hora sobre el embarazo de Alejandra Rubio: "Lo va a anunciar vía exclusiva"

Después de una semana en la que los rumores de embarazo no dejaron de aumentar, Alejandra Rubio reaparecía este lunes en el plató de 'Vamos a ver' y, lejos de confirmar o negar la noticia de que Carlo Costanzia y ella están esperando su segundo hijo un año después de convertirse en padres del pequeño Carlo Jr., sembraba la duda con sus enigmáticas declaraciones.

"Me sorprendió mucho esta noticia. Lo pimero que hicimos fue mandar un escrito de nuestro abogado al medio que la publicó porque dar una noticia de un tema médico es completamente ilegal. Se hizo una bola enorme, me agobié, ha sido un semana intensísima. (...) El día que tenga que dar una noticia la daré dónde yo considere y cómo yo considere. A mí se me va a criticar por todo y es algo que he asumido hace muchísimo tiempo, y a partir de ahí tomo mis propias decisiones" expresaba rotunda sin aclarar si está o no embarazada.

Un tema del que han hablado este miércoles en 'Espejo Público' con la presencia de Laura Matamoros en el programa. Según Gema López, Alejandra y Carlo sí están esperando su segundo hijo, y el motivo por el que todavía no lo han confirmado es porque se encontrarían negociando una exclusiva con un programa de televisión.

Para la hija de Kiko Matamoros, no es entendible "tanto misticismo", ya que en su caso fueron los medios de comunicación los que filtraron su embarazo y a ella no le quedó otra opción que confirmarlo. "Por primos hermanos que seamos somos primos de sangre y no de relación, como él dijo hace poco" ha expresado con frialdad respecto a Carlo, reconociendo su distanciamiento a raíz de posicionarse claramente con su tía Mar Flores en el tema de los malos tratos: "Y me reafirmo" ha sentenciado.

"Creo que Carlo no está pasando por un buen momento y me transmite que él estaría entre la espada y la pared, y no solo por sus padres sino también por las Campos. Quizás Mar se enfada por esto que voy a contar, pero es más que evidente que ella con Terelu no tiene relación" ha revelado para sorpresa de sus compañeros.

Unas declaraciones las de Laura a las que Alejandra ha respondido con indiferencia: "No he visto nada. No he visto nada. Carlo está perfectamente" ha asegurado tajante, dejando claro que a pesar de que en 'Espejo Público" han dado por hecho su embarazo y han revelado que lo va a anunciar con Carlo vía exclusiva, "ya fui muy clara el otro día, ¿vale?", dejando en el aire (por el momento) si están esperando su segundo hijo.