Última hora sobre el embarazo de Alejandra Rubio: "Lo va a anunciar vía exclusiva"
Esto es lo que se sabe
Después de una semana en la que los rumores de embarazo no dejaron de aumentar, Alejandra Rubio reaparecía este lunes en el plató de 'Vamos a ver' y, lejos de confirmar o negar la noticia de que Carlo Costanzia y ella están esperando su segundo hijo un año después de convertirse en padres del pequeño Carlo Jr., sembraba la duda con sus enigmáticas declaraciones.
"Me sorprendió mucho esta noticia. Lo pimero que hicimos fue mandar un escrito de nuestro abogado al medio que la publicó porque dar una noticia de un tema médico es completamente ilegal. Se hizo una bola enorme, me agobié, ha sido un semana intensísima. (...) El día que tenga que dar una noticia la daré dónde yo considere y cómo yo considere. A mí se me va a criticar por todo y es algo que he asumido hace muchísimo tiempo, y a partir de ahí tomo mis propias decisiones" expresaba rotunda sin aclarar si está o no embarazada.
Un tema del que han hablado este miércoles en 'Espejo Público' con la presencia de Laura Matamoros en el programa. Según Gema López, Alejandra y Carlo sí están esperando su segundo hijo, y el motivo por el que todavía no lo han confirmado es porque se encontrarían negociando una exclusiva con un programa de televisión.
Para la hija de Kiko Matamoros, no es entendible "tanto misticismo", ya que en su caso fueron los medios de comunicación los que filtraron su embarazo y a ella no le quedó otra opción que confirmarlo. "Por primos hermanos que seamos somos primos de sangre y no de relación, como él dijo hace poco" ha expresado con frialdad respecto a Carlo, reconociendo su distanciamiento a raíz de posicionarse claramente con su tía Mar Flores en el tema de los malos tratos: "Y me reafirmo" ha sentenciado.
"Creo que Carlo no está pasando por un buen momento y me transmite que él estaría entre la espada y la pared, y no solo por sus padres sino también por las Campos. Quizás Mar se enfada por esto que voy a contar, pero es más que evidente que ella con Terelu no tiene relación" ha revelado para sorpresa de sus compañeros.
Alejandra
Unas declaraciones las de Laura a las que Alejandra ha respondido con indiferencia: "No he visto nada. No he visto nada. Carlo está perfectamente" ha asegurado tajante, dejando claro que a pesar de que en 'Espejo Público" han dado por hecho su embarazo y han revelado que lo va a anunciar con Carlo vía exclusiva, "ya fui muy clara el otro día, ¿vale?", dejando en el aire (por el momento) si están esperando su segundo hijo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante