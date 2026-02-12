Adiós en Pasapalabra tras entregar el bote más millonario de su historia: así se ha vivido el inesperado momento en plató

En Pasapalabra, hace justo una semana se vivía uno de los momentos más esperados y emocionantes de los últimos años. Tras meses de espera, el famoso concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal, entregaba su flamante bote. El más alto de su historia con 2, 7 millones de euros.

Una tarde intensa que acaba con el mejor de los finales, entregando el premio millonario a una Rosa incrédula, que no acaba de ser consciente de su triunfo.

Ahora, la silla naranja y la silla azul deben encontrar nuevos dueños tras el adiós de Manu y Rosa. En esta ocasión, han sido Francisco y Alejandro los que se han enfrentado al rosco y con el objetivo de hacerse con los 118.000 euros de bote.

Sin embargo, Alejandro ha sido el que ha tenido que decir adiós al concurso tras un jugar un rosco de infarto frente a su adversario. Una despedida amarga traas un breve paso por la silla naranja.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.