Bertín Osborne olvida a Gabriela Guillén y se deja ver con su nueva ilusión: "Una nueva mujer en su vida"
El presentador parece haber pasado página y atravesar un buen momento personal
EP/F. L.
En un momento marcado por la tranquilidad tras haber llegado a un acuerdo económico con Gabriela Guillén por la manutención del pequeño que tienen en común, David (2), Bertín Osborne estaría de nuevo ilusionado con una atractiva brasileña de 28 años llamada Sofía. Fue a finales de 2025 cuando salió a la luz que el cantante llevaría varias semanas conociendo a esta joven con la que a día de hoy continuaría viviendo una discreta historia de amor lejos del foco mediático.
"Mucha gente me ha ido contando muchos datos sobre esto. No es la primera vez que está con esta chica. Esta chica es de origen mitad brasileño, mitad Holanda. Tiene entre veintiocho y veintinueve años, ojos verdes, guapísima, simpatiquísima. Es comercial en un concesionario de cocEl hes de Marbella. Me dicen que, además, él está supervolcado con ella, han estado en el Rocío, en casa de amigos y en la fiesta de Navidad del Turronero, luego la está presentando a sus íntimos y amigos más conocidos", revelaba Luis Rollán a finales de diciembre en el programa 'Fiesta', apuntando que entonces llevarían "unas cuantas semanas juntos".
Una información que confirmaba Gloria Camila, desvelando que había coincidido con Bertín y con Sofía en la fiesta de 'El Turronero', y que la nueva amiga especial del presentador le había parecido "monísima, súper educada y super respetuosa".
Y ahora, dos meses después, la periodista Beatriz Cortázar ha revelado en la web 'Informalia' que la amistad entrañable del artista y la brasileña continúa y, aunque no se puede decir por el momento que sea su novia, sí es una persona especial con la que en los últimos tiempos hace cada vez más planes, por lo que no sería extraño que tarde o temprano acuda con ella a algún evento.
Una incipiente relación sobre la que Eugenia Osborne prefiere mostrarse prudente. La hija mediana de Bertín ha asistido a unos premios en Madrid y ha reconocido que "sobre la vida más privada de mi padre yo no sé mucho, así que yo sobre ese tema tampoco voy a hacer muchos comentarios porque no sé". "Estoy acostumbrada a que me preguntéis, pero de ahí a que haya una nueva mujer en su vida... no lo sé" ha admitido.
"Fenomenal y feliz"
Respecto a cómo se encuentra su padre tras los recientes problemas de salud que le obligaron a cancelar varios compromisos profesionales, la influencer nos ha contado que "está mucho mejor, la verdad es que tuvo una recaída otra vez con bronquitis, pero bueno, no ha llegado a ser neumonía, fue un principio, pero nada más, menos mal. Y ahora está bien, hoy he hablado con él, y nada, y está fenomenal en el campo y feliz".
Mucho más tajante se ha mostrado cuando le hemos preguntado por Gabriela, evitando revelar si se plantea conocer a su hermano: "Es que sobre ese tema, lo siento, no voy a comentar nada. No por vosotros. De verdad, porque hay a veces también que los titulares que sacan los medios son para crear más conflicto y yo ya no voy a entrar ahí. Entonces no voy a hacer ningún comentario más sobre ese tema. Felicidad para todos, pero ya no comento más sobre ese tema" ha sentenciado.
En cuanto a su relación con Miguel Barreiro, con el que ya lleva 3 años y medio, Eugenia ha revelado que marcha "fenomenal". "Ya se vino a Madrid y bueno, ya viviendo en la misma ciudad, pero en la misma casa todavía no. Es que somos muchos. Cuando estoy con los niños... Pues él tiene dos perras, yo tengo una perra, yo tengo tres niños. Somos demasiados todavía para vivir juntos. Pero bueno, ya se andará" ha asegurado ilusoinada.
Como reconoce, la cercanía después de haber vivido a distancia su noviazgo hasta ahora, "tiene cosas muy buenas porque momentos difíciles que a lo mejor antes no podía estar él, pues ahora ya sí está. Incluso cuando él tiene un momento difícil también estoy yo para apoyar. Y luego también pues hay más roces, lo típico de la convivencia, pero también aprendo a gestionarlos bien y bueno".
"La verdad es que creciendo mucho como pareja ahora en esta nueva fase. Y tenemos un proyecto en Galicia juntos, una casa, o sea que sí, sí, tenemos muchos proyectos a futuro" ha expresado, dejando la puerta abierta a una posible boda: "Bueno, nunca he dicho que no, pero ya. No, de momento no, y luego porque también hay que, yo prefiero ir poquito a poco, con niños de por medio es mejor ir poquito a poco".
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre