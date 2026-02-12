Carlo Costanzia emite un comunicado confirmando la ruptura en medio de los rumores de embarazo de Alejandra Rubio: "Se ha cabreado porque he comentado cosas de su vida"

Carlo Costanzia vuelve a recurrir a las redes sociales en medio de la tormenta mediática que le rodea. El actor ha publicado en Instagram una enigmática imagen en negro acompañada de un mensaje contundente: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría", una frase que muchos han interpretado como una respuesta directa a quienes llevan semanas opinando sobre su vida privada en televisión.

En ese grupo encaja de lleno su prima Laura Matamoros, que en los últimos días se ha sentado en el plató de 'Espejo Público' para hablar sin tapujos de la relación, o más bien de la ausencia de ella, con el novio de Alejandra Rubio. La colaboradora del programa ha desvelado que el hijo de Mar Flores y ella ya no se hablan y que el propio Carlo marcó distancias al decirle: "Somos primos por sangre, pero no porque nos llevemos ya".

Laura ha explicado que el enfado de su primo viene precisamente de ahí: "Se ha cabreado porque he comentado cosas de su vida, y así me lo hizo saber", reconocía en directo, dejando claro que "no tengo relación con él y no creo que vaya a tener relación en mucho tiempo". Unas declaraciones que llegaron mientras se debatía sobre los rumores de un posible segundo embarazo de la hija de Terelu Campos y la exposición constante de Carlo y su entorno.

Por eso, no resulta extraño interpretar la frase del actor como un posible dardo velado hacia su prima, la persona de su entorno familiar que más se ha pronunciado sobre él en las últimas semanas. Aunque el modleo no menciona nombres ni aclara a quién va dirigido el mensaje, el contexto mediático y la confesión pública de Laura sobre su enfado dan fuerza a la idea de que la indirecta podría tener una destinataria muy clara.

Unas declaraciones las de Laura a las que Alejandra ha respondido con indiferencia: "No he visto nada. No he visto nada. Carlo está perfectamente" ha asegurado tajante, dejando claro que a pesar de que en 'Espejo Público" han dado por hecho su embarazo y han revelado que lo va a anunciar con Carlo vía exclusiva, "ya fui muy clara el otro día, ¿vale?", dejando en el aire (por el momento) si están esperando su segundo hijo.

Después de una semana en la que los rumores de embarazo no dejaron de aumentar, Alejandra Rubio reaparecía este lunes en el plató de 'Vamos a ver' y, lejos de confirmar o negar la noticia de que Carlo Costanzia y ella están esperando su segundo hijo un año después de convertirse en padres del pequeño Carlo Jr., sembraba la duda con sus enigmáticas declaraciones.

"Me sorprendió mucho esta noticia. Lo pimero que hicimos fue mandar un escrito de nuestro abogado al medio que la publicó porque dar una noticia de un tema médico es completamente ilegal. Se hizo una bola enorme, me agobié, ha sido un semana intensísima. (...) El día que tenga que dar una noticia la daré dónde yo considere y cómo yo considere. A mí se me va a criticar por todo y es algo que he asumido hace muchísimo tiempo, y a partir de ahí tomo mis propias decisiones" expresaba rotunda sin aclarar si está o no embarazada.