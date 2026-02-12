Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Roberto Leal, a un paso de Tu Cara Me Suena: el presentador revoluciona Pasapalabra con su imitación "perfecta" de Eros Ramazotti

El conductor del programa deslumbra a los invitados poniéndose en la piel del cantante italiano durante la prueba de La Pista

Roberto Leal

Roberto Leal / Antena 3

Leire Rodom

La música de 1996 puso contra las cuerdas a los invitados en una de las pruebas más imprevisibles de Pasapalabra. Lo que comenzó como un duelo aparentemente rutinario en La Pista terminó convirtiéndose en un espectáculo paralelo gracias a la intervención estelar y absolutamente improvisada del presentador, Roberto Leal.

El programa dio la bienvenida a un nuevo cuarteto: Elena Rivera, Pablo Carbonell, Víctor Palermo y Arancha del Sol. Todos ellos acudían con la misión de respaldar a los concursantes del día: Alejandro, que afrontaba su segundo programa tras el imponente Rosco anterior, y Francisco, reciente vencedor de la temida Silla Azul frente a Óscar.

Uno de los momentos más comentados surgió durante el enfrentamiento musical entre Arancha del Sol y Pablo Carbonell. Ni el primer fragmento instrumental ni la pista vocal resultaron suficientes para orientar a los participantes, que acumulaban dudas mientras el reloj avanzaba.

Una actuación "perfecta"

Fue entonces cuando Roberto Leal decidió abandonar por un instante su papel habitual para asumir otro muy distinto: el de intérprete. Con una teatralidad cómplice y una sorprendente fidelidad al timbre original, recreó la inconfundible voz de Eros Ramazzotti, provocando risas, aplausos y un inmediato cambio de energía en el plató.

La reacción no tardó en llegar. Elena Rivera celebró la consecuencia asegurando que la caracterización había sido "perfecta", subrayando la destreza vocal del presentador. ¿Se estará preparando Leal para participar en el programa de Tu Cara Me Suena?

Noticias relacionadas y más

Una vez más, el concurso demostró que la complicidad, el ingenio y la espontaneidad pueden transformar un simple fragmento musical en un momento televisivo digno de ser recordado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  4. La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  5. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  6. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  7. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  8. Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre

Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: "Si ya eras fan de su carta, prepárate"

Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: "Si ya eras fan de su carta, prepárate"

Sube la temperatura en GH Dúo con una reconciliación bomba: Carlos Lozano ya no se esconde y se deja llevar

Sube la temperatura en GH Dúo con una reconciliación bomba: Carlos Lozano ya no se esconde y se deja llevar

El Principado licita la mejora de 71 viviendas públicas en Villaviciosa: esta es la millonaria inversión y el plan de obra

El Principado licita la mejora de 71 viviendas públicas en Villaviciosa: esta es la millonaria inversión y el plan de obra

La borrasca 'Oriana' pondrá en aviso este viernes a toda España por viento, olas, lluvia y nieve

La borrasca 'Oriana' pondrá en aviso este viernes a toda España por viento, olas, lluvia y nieve

El HUCA y Cabueñes incorporan el láser azul en otorrinolarinología para patologías benignas de laringe sin pasar por el quirófano

El HUCA y Cabueñes incorporan el láser azul en otorrinolarinología para patologías benignas de laringe sin pasar por el quirófano

El Antroxu empieza por los coles en las Cuencas: los niños ponen el mundo a sus pies

El Antroxu empieza por los coles en las Cuencas: los niños ponen el mundo a sus pies
Tracking Pixel Contents