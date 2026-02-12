Roberto Leal, a un paso de Tu Cara Me Suena: el presentador revoluciona Pasapalabra con su imitación "perfecta" de Eros Ramazotti

La música de 1996 puso contra las cuerdas a los invitados en una de las pruebas más imprevisibles de Pasapalabra. Lo que comenzó como un duelo aparentemente rutinario en La Pista terminó convirtiéndose en un espectáculo paralelo gracias a la intervención estelar y absolutamente improvisada del presentador, Roberto Leal.

El programa dio la bienvenida a un nuevo cuarteto: Elena Rivera, Pablo Carbonell, Víctor Palermo y Arancha del Sol. Todos ellos acudían con la misión de respaldar a los concursantes del día: Alejandro, que afrontaba su segundo programa tras el imponente Rosco anterior, y Francisco, reciente vencedor de la temida Silla Azul frente a Óscar.

Uno de los momentos más comentados surgió durante el enfrentamiento musical entre Arancha del Sol y Pablo Carbonell. Ni el primer fragmento instrumental ni la pista vocal resultaron suficientes para orientar a los participantes, que acumulaban dudas mientras el reloj avanzaba.

Una actuación "perfecta"

Fue entonces cuando Roberto Leal decidió abandonar por un instante su papel habitual para asumir otro muy distinto: el de intérprete. Con una teatralidad cómplice y una sorprendente fidelidad al timbre original, recreó la inconfundible voz de Eros Ramazzotti, provocando risas, aplausos y un inmediato cambio de energía en el plató.

La reacción no tardó en llegar. Elena Rivera celebró la consecuencia asegurando que la caracterización había sido "perfecta", subrayando la destreza vocal del presentador. ¿Se estará preparando Leal para participar en el programa de Tu Cara Me Suena?

Una vez más, el concurso demostró que la complicidad, el ingenio y la espontaneidad pueden transformar un simple fragmento musical en un momento televisivo digno de ser recordado.