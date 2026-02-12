Evento histórico
TVE rompe las reglas del 'streaming' y emitirá en La 1 'Anatomía de un instante', la serie de Movistar Plus+ sobre el 23-F
La pública programará en prime time la miniserie protagonizada por Álvaro Morte apenas tres meses después de su estreno en plataforma
Carlos Merenciano
Se trata de un movimiento poco habitual en la televisión española, y es que RTVE ha anunciado que emitirá en abierto en La 1 'Anatomía de un instante', la producción original de Movistar Plus+ centrada en el intento de golpe de Estado del 23F. La cita será el domingo 22 de febrero, en la antesala del 45 aniversario del asalto al Congreso.
Y decimos "poco habitual" pues no es frecuente que una cadena generalista programe una ficción original de una plataforma de pago ajena al grupo, como sí puede ser el caso de Atresmedia, que emite series originales de Atresplayer, salvo que se trate de coproducciones, que no se aplica al caso de 'Anatomía de un instante'. Sin embargo, la corporación ha decidido convertir la emisión de esta serie en un evento especial, enmarcado en una fecha de evidente relevancia histórica.
La miniserie, de cuatro episodios que se ofrecerán consecutivamente en prime time, adapta el libro homónimo de Javier Cercas. En el reparto destacan Álvaro Morte como Adolfo Suárez, Eduard Fernández como Santiago Carrillo, Manolo Solo en la piel de Gutiérrez Mellado y David Lorente interpretando a Antonio Tejero.
Dirigida por Alberto Rodríguez y con guion de Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Rodríguez, la ficción reconstruye el momento en que Tejero irrumpió armado en el hemiciclo el 23 de febrero de 1981 y pone el foco en los tres dirigentes que permanecieron en sus escaños: Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado. Estrenada hace apenas tres meses en Movistar Plus+, su salto a La 1 refuerza el interés por uno de los episodios clave de la transición democrática española.
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre