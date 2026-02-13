Más allá del bote, el desgarrador mensaje del concursante del concursante de Pasapalabra derrotado: "Decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos"

Historia de Pasapalabra, de los concursos, de la televisión. Rosa Rodríguez se ha convertido en la campeona más importante en los casi 26 años del programa al completar El Rosco y conquistar el bote récord de 2.716.000 euros. Se convierte así en la sucesora de Óscar Díaz, certifica que supera el premio de Rafa Castaño y se suma al club de héroes que inauguraron Pablo Díaz y Sofía Álvarez de Eulate en la actual etapa.

Han pasado un año y nueve meses desde el anterior bote. En concreto, 437 programas, los mismos que ha vivido Manu. El madrileño pone fin a su experiencia en Pasapalabra dejando así de alto el récord de permanencia, sin el broche que él también soñaba, pero llevándose un premio acumulado de 270.600 euros.

Cualquiera de los dos merecía los laureles como pareja más longeva en la historia del concurso, pero se los ha llevado Rosa en un duelo inolvidable. Su reacción demuestra su incredulidad, su sorpresa y la magnitud de la gesta. En shock mientras caía el confeti, el primer abrazo que ha recibido es el de Manu Un Manu que, tras más de 400 programas ha tenido que ver como su rival se llevaba el bote por el que tanto ha luchado y por el que se ha medido a tantos buenos rivales. Uno de ellos era toda una leyenda del programa, Nacho Mangut. La etapa que el extremeño terminó el pasado 31 de octubre de 202. "Me voy con el mejor registro histórico de cualquier concursante en sus primeros 50 programas en la etapa de antena 3", expliCABA él mismo en sus redes sociales. Efectivamente, así es: en sus 59 duelos contra Manu, sólo perdió15 y empataban en 14, por lo que ganó 30 veces.

Tras sus salida, Nacho Mangut publicó un duro comunicado donde mostraba la cara b de participar en un concurso de tanta importancia. Mangut quiso publicar un hilo en su cuenta de X a modo de despedida. Este era su mensaje: "Hasta aquí he llegado. Una oportunidad que no esperaba y que me ha dejado un sabor agridulce. Mí más sincera enhorabuena a Alberto, el mejor aspirante a la silla azul que ha pasado por el programa en mucho tiempo, que eligió la letra P con el criterio que te dan las horas de estudio y estuvo de 10. También a Manu, un amigo que me llevo para siempre, un concursante con muchas virtudes de la que destaco la fortaleza mental y a quien le deseo lo mejor. Algo que me ha hecho muy feliz, una vez más, ha sido el cariño de la gente, personas que han confiado en mí y que me han animado muchísimo, sin los que no habría afrontado el reto de volver a ponerme a estudiar. Sin embargo, en esta ocasión he vivido la otra cara de la exposición pública. Un acoso brutal en las redes sociales, decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos. En los 12 años que llevo concursando nunca había vivido nada igual, ha sido, sin duda, la peor experiencia de mi vida y no se la deseo a nadie. Por ganar, perder, empatar, por hablar o callarme, por mi aspecto físico o por mi forma de ser, todo se traducía en insultos diarios, se puede comprobar en cualquier publicación de @PasapalabraA3 . Lo único que me alivia es poder contarlo. Me voy con el mejor registro histórico de cualquier concursante en sus primeros 50 programas en la etapa de antena 3. Ganando el doble de programas de los que pierdo y acertando más de un cerrojo de media por programa, unos datos de récord que me hacen sentirme orgulloso y feliz, y con un premio económico que cubre lo que necesitaba. Los concursos no terminan para mí, llegarán nuevas oportunidades y seguiré aprovechándolas para disfrutar y competir. Muchas gracias a todos, de verdad. Por lo escrito hasta aquí comprenderéis que cada muestra de cariño ha valido por diez en esta ocasión".