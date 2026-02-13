El precio justo copia a Pasapalabra y entrega su mayor premio a una joven "que no para de temblar" y no es solo dinero : una moto, un coche, un viaje... y más

Apenas una semana después de que Rosa hiciera historia en Pasapalabra al conseguir el bote más alto de la historia del programa, El precio justo de Telecinco también se ha sumado a entregar grandes premios.

Alba ha llegado a 'El precio justo' con muchísimas ganas de jugar, además su abuelo, fiel seguidor del concurso, la acompaña desde el público para apoyarla y animarla.

Alba ha jugado estupendamente, y pese a que no ha conseguido llevarse nada en el minijuego, ha tenido la oportunidad de jugar en la ruleta final donde ha vencido al resto de concursantes y ha tenido la oportunidad de enfrentarse a 'el escaparate final'.

La concursante ha llegado al final con muchísimas ganas e ilusión por llevarse los grandes premios expuestos, pero ¿conseguirá acertar el precio y llevárselos a casa?

Alba ha tenido que intentar adivinar el precio total de los siguientes premios: Un robot limpia piscinas y un robot cortacésped, una moto 125 cc con casco, un viaje de 10 noches para dos personas a Costa Rica con vuelos incluidos y un coche SUV eléctrico.

Alba y su abuelo deben adivinar el precio total del escaparate final y tienen 1.000 euros de margen de error. Ambos se lo piensan mucho, echan cuentas y deciden una cifra: ''44.000 euros'', aunque el abuelo de Alba insiste: ''Pon 50.000 euros'', pero su nieta se queda con la cifra inicial.

Tras un tenso momento de espera, Carlos Sobera anuncia el precio justo del escaparate final, que es de 44.342 euros, por lo que Alba consigue, por primera vez en el programa, llevarse los premios de 'el escaparate final'. Abuelo y nieta no pueden de la emoción, ella llora y Carlos Sobera intenta tranquilizarla: ''¡Está temblando!''.

Un éxito que se amplía

El concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina amplía su presencia en parrilla y emitirá nuevas entregas los sábados y domingos (12:30) desde este sábado, que ofrecerá un especial dedicado a San Valentín e introducirá una novedad histórica en el programa: se concursará en pareja y todas serán parejas reales.

Esta edición especial arrancará con una coreografía dedicada al amor y presentará todos los juegos con temática romántica. Además, en el mítico juego del Plinko, los concursantes podrán multiplicar por dos su premio, con la posibilidad de alcanzar los 10.000 euros.

Noticias relacionadas

A lo largo del programa, las flechas de Cupido alcanzarán incluso a Tania Medina, que recibirá un mensaje sorpresa de su novio, Alejandro Nieto. El especial culminará con un escaparate final compuesto por premios inspirados en el amor y pensados para disfrutarse en pareja. Por otra parte, el martes 17 de febrero, coincidiendo con el Carnaval, 'El precio justo' ofrecerá una nueva entrega especial en la que todos los concursantes jugarán disfrazados.