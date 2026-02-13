Rosa emite un comunicado días después de ganar Pasapalabra por lo ocurrido con el premio: "Cuidado con lo que deseas..."

Vinio, vio y venció. Así se puede resumir el paso de rosa por Pasapalabra. La gallega aterrizó en el concurso después de Manu, que llevaba desde el primer día tras la victoria del Óscar y hace unos días lograba el bote más alto de la historia del programa.

Rosa Rodríguez ha hecho una publicación en sus redes sociales. La ganadora del mayor bote en la historia del concurso ha decidido compartir con sus seguidores cómo se encuentra: "Continúo en una nube". Parece que, de alguna forma, sigue en el shock en el que entró nada más completar El Rosco.

"Cuidado con lo que deseas… porque, a veces, los deseos (y los sueños) se convierten en realidad", expresa la coruñesa en su mensaje. Además de dar las gracias "por todo el cariño" que ha recibido, añade un poema en inglés del australiano Erin Hanson sobre superar los miedos.

Rosa, que acompaña su texto con dos imágenes del momento en el que hizo historia en Pasapalabra, concluye su mensaje animando a "Soñar. Luchar. Creer. Trabajar. Porque, a veces, las cosas no salen, pero, a veces… ¡Ah! Uno llega a volar"."

Rosa Rodríguez siempre ha sido consciente de su figura como referente para futuros concursantes, una realidad que se ha acrecentado como ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Sin embargo, hay una etiqueta que le ha pesado más que ninguna otra: "Al principio notaba que tenía que hacerlo muy bien, que tenía que ser muy buena, porque tenía que demostrar que las mujeres también podemos estar a la altura de los hombres". La coruñesa reconoce en esta entrevista que sentía esa presión "quizás autoimpuesta": "Parece que las mujeres tenemos que ir en representación de las mujeres cuando los hombres parece que siempre van a título propio". Sin embargo, esa sensación fue cambiando "con el paso del tiempo": "Me he ido despojando de eso y ha sido una liberación".