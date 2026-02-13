Festival de música
Este será el orden de actuaciones de la final del Benidorm Fest
Se ha seleccionado si las propuestas actuación en la “primera mitad”, la “segunda mitad” o quedan a “elección de la dirección artística”
Alba Giraldo
Después de conocer a los 12 artistas clasificados para la final del Benidorm Fest 2026, Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr., Miranda! junto a Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha, RTVE ha realizado este viernes el sorteo que ha decidido en qué orden actuarán el próximo el sábado.
En esta ocasión, por primera vez, la cadena pública no ha establecido un orden concreto, sino que, como se hace en Eurovisión, para garantizar el dinamismo y el buen funcionamiento de la gala, han seleccionado si las propuestas actuación en la “primera mitad”, la “segunda mitad” o quedan a “elección de la dirección artística”.
En la primera mitad concursarán Kitai, The Quinquis, Izan Llunas y Dani J mientras que para la segunda estarán María León y Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr. y Rosalinda Galán. La dirección artística elegirá las posiciones de Mayo, Tony Grox y Lucycalys, Asha y Miranda! con Bailamamá.
Sorteo de actuaciones
Primera Mitad
- Kitai
- The Quinquis
- Izan LLunas
- Dani J
Segunda Mitad
- María & Julia
- Kenneth
- Mikel Herzog Jr
- Rosalinda Galán
Elección Dirección Artística
- MAYO
- Tony & Lucy
- Asha
- Miranda! & bailamamá
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Problemas mentales, discusiones frecuentes con su familia y un 'machete casero': las claves de la reyerta mortal de Langreo, una tragedia que 'se veía venir
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros