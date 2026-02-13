‘Rafaela y su loco mundo’: Aníbal Gómez y Joaquín Reyes reviven el humor 'chanante' en Atresplayer

En los últimos años, los mejores representantes en España del humor surrealista y absurdo han sido Joaquín Reyes y su 'troupe'. Programas como 'La hora chanante' y 'Muchachada nui' dieron buena fe de ello y, de paso, lanzaron a toda una generación de cómicos que después se han ido labrando una fructífera carrera en televisión: Raúl Cimas, Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Julián López, Pablo Chiapella, Aníbal Gómez... Este último recupera el espíritu de aquellos programas que los lanzaron a la fama en su primera serie como 'showrunner', 'Rafaela y su loco mundo', que estrena la plataforma Atresplayer este domingo 15 de febrero.

Esta delirante comedia adapta un libro del propio Gómez y rescata algunos personajes que creó para 'Muchachada nui' su compañero en el dúo musical Ojete Calor, Carlos Areces. La serie rinde tributo al mundo de los adolescentes desde una perspectiva humorística y bastante pasada de vueltas, con muchas reminiscencias al universo 'chanante'. De hecho, cuenta con varios de sus actores, como Areces, Joaquín Reyes, el propio Gómez y Ernesto Sevilla (este último como director).

"Una de las cosas que no solo no rechazo, sino que abrazo, son los arquetipos. Todos esos clichés del mundo adolescente, especialmente los que nos han llegado a través del cine americano, que tiene una mirada más extrema que, por ejemplo, una serie española", reconoce Gómez, que tira de estereotipos en esta serie que, entre otras cosas, parodia las películas juveniles de EEUU.

Estereotipos adolescentes

Las protagonistas son una adolescente idealista y valiente, la Rafaela del título (Ingrid García-Jonsson), y sus tres mejores amigas: Corpus, la guapa (Gómez); Debo, la intelectual (Reyes), y Chelo, la ingenua (Areces). "Para mí la comedia no está en que seamos hombres haciendo de chicas, sino que somos tres cómicos de mediana edad interpretando a unas adolescentes, lo que también hace la protagonista, que es una actriz adulta", recalca el creador de esta serie, que la describe como "muy metacinematográfica".

"Aparte de que se rinden muchos homenajes a películas, los mismos personajes son conscientes en muchos momentos de que están dentro de una serie", explica Gómez, y en ocasiones rompen la cuarta pared. Para él, 'Rafaela y su loco mundo' "tiene muchas capas". "Habrá gente joven que vea un capítulo y si hay un homenaje a 'Terminator' o a 'Regreso al futuro' a lo mejor no sabe de lo que va, pero se quedará con otras cosas", señala.

Imagen de 'Rafaela y su loco mundo' / PEDRO VALDEZATE

Las aventuras que viven Rafaela y sus amigas son, como los mismos personajes, de lo más surrealistas: viajes en el tiempo, una competición musical contra una malvada que venera los rayos uva, la aparición de un fantasma atrapado en una película de terror de los años 70, algún chiste escatológico... Todo muy propio del humor absurdo más 'chanante'. "Puede que sea un humor que no conecte con todo el mundo, pero quien lo hace no se desapega de él porque no tiene nada que ver con la actualidad. Si te gusta 'La vida de Brian' te va a gustar siempre", pone como ejemplo Gómez.

Humor arriesgado

Coincide con él Joaquín Reyes: "Habrá gente a la que le encante la serie o otra que la rechace, porque eso es lo que pasa cuando tienes algo genuino", subraya. "Aquí no hay cálculos para gustar a todos, sino que es una serie creada con absoluta libertad en la que Aníbal ha dado rienda suelta a todo su universo".

El cómico que tan bien supo imitar a los 'vips' con sus famosas 'celebrities' valora que Atresplayer se haya atrevido con una ficción tan diferente. "Es muy difícil que la gente apueste por un humor arriesgado. En las plataformas y en las televisiones quieren referentes más claros, que más o menos se repitan ciertas fórmulas para garantizarte el éxito. Y no lo juzgo, pero por eso tiene tanto mérito que se haya hecho esta serie", recalca el cómico.

Los protagonistas de 'Rafaela y su loco mundo' / Atresmedia

Compuesta de ocho episodios autoconclusivos de solo 20 minutos, el reparto principal de 'Rafaela y su loco mundo' lo completan Arturo Valls, en el papel del padre inventor de la protagonista; Carmen Ruiz, como su madre experta en disfraces; Pepa Cortijo, la abuela; Laura Weissmahr, su enemiga, y Luis Callejo, un particular presentador de televisión.

Noticias relacionadas

La ficción cuenta, además, con personajes episódicos y 'cameos' de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o el grupo Hidrogenesse.