La sorprendente actitud de Kiko Rivera en plena calle tras el desagradable comentario sobre Irene Rosales: "Es broma"
El DJ se deja ver con Lola García, su nueva novia, y se muestra indiferente a la polémica
EP/F. L.
Sonriente, junto a Lola García y ejerciendo de padre, así ha reaparecido Kiko Rivera tras protagonizar la última polémica en la que se ha visto después de que, en un directo en TikTok, uno de sus seguidores le dijese que había cambiado "un Ferrari por un Twingo", haciendo una clara alusión a Irene Rosales con Lola García como en su día hizo Shakira en su tema 'Session 53', dedicada a Piqué y Clara Chía. Kiko no dejó pasar la ocasión de responder y quiso dejarle claro a su follower que estaba equivocado y que el cambio había sido justo al contrario.
Zasca para Irene Rosales, cuya primera reacción fue el silencio, aunque al ser preguntada su cara lo decía todo. El padre de sus hijas volvía a confirmar que el distanciamiento entre ellos es un hecho y que el buen rollo que dijeron tener cuando anunciaron su separación ha quedado ya en el olvido, aunque las razones sólo las saben ellos.
Kiko Rivera ha reaparecido en la mañana de este viernes junto a su nueva musa, su Lola, con quien ha recogido en el colegio a una de sus hijas. Lo ha hecho minutos después de que Irene Rosales le devolviera el zasca a su exmarido con una frase lapidaria: "Mi Guillermo está muy contento con su Twingo", ha dicho. Aunque de inmediato ha añadido: "Es broma, me da igual, yo estoy muy bien"
