Telecinco sorprende con el inesperado relevo a Terelu Campos y Carmen Borrego: sorpresa tras el adiós a Laura Madrueño

No estaba en las quinielas, pero la próxima edición del reality de supervivencia por antonomasia viene pisando fuerte en cuando a novedades se refiere, empezando por la baja de Laura Madrueño que ha puesto fin, como ella misma confesaba en sus redes sociales, "a un ciclo increíble de tres años en 'Supervivientes'", agradecida por el aprendizaje y por todo lo que ha disfrutado. Pero además deseaba suerte a su sucesora, la periodista María Lamela, que será la encargada de contar el día a día de los concursantes en Honduras.

A falta de confirmación oficial por parte de la cadena, por el momento empiezan a sonar fuerte dos nombres. El primero y quizá el que más expectativa ha creado ha sido el de Paola Olmedo. Ligada al clan Campos, ya se sabe que no hay reality que se precie que no cuente con un miembro de la familia y tras la participación de Terelu Campos en la última edición de 'Supervivientes' y de la de Carmen Borrego durante unas semanas en 'Gran Hermano Dúo', alguien de la casa tenía que estar. Y ella ha sido 'la elegida', o al menos eso parece. Porque la esteticista tampoco lo confirma, al menos con palabras. Pero la sonrisa le delata.

Su separación de José María Almoguera marcó un antes y un después de la participación de Carmen Borrego en el concurso. La relación madre e hijo ya estaba tocada y la portada de la ruptura fue un dardo directo al corazón de la colaboradora. Ahora que parece que están a punto de firmar el divorcio, sólo falta saber si Paola Olmedo saltará del helicóptero y, en caso de hacerlo, si lo hará con todo solucionado con Almoguera, con las aguas calmadas con las Campos o si el tsunami llegará con ella en los Cayos Cochinos.