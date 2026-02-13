Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Telecinco sorprende con el inesperado relevo a Terelu Campos y Carmen Borrego: sorpresa tras el adiós a Laura Madrueño

Cambios muy llamativos en los próximos días

Telecinco sorprende con el inesperado relevo a Terelu Campos y Carmen Borrego: sorpresa tras el adiós a Laura Madrueño

Telecinco sorprende con el inesperado relevo a Terelu Campos y Carmen Borrego: sorpresa tras el adiós a Laura Madrueño

Manuel Riu

No estaba en las quinielas, pero la próxima edición del reality de supervivencia por antonomasia viene pisando fuerte en cuando a novedades se refiere, empezando por la baja de Laura Madrueño que ha puesto fin, como ella misma confesaba en sus redes sociales, "a un ciclo increíble de tres años en 'Supervivientes'", agradecida por el aprendizaje y por todo lo que ha disfrutado. Pero además deseaba suerte a su sucesora, la periodista María Lamela, que será la encargada de contar el día a día de los concursantes en Honduras.

A falta de confirmación oficial por parte de la cadena, por el momento empiezan a sonar fuerte dos nombres. El primero y quizá el que más expectativa ha creado ha sido el de Paola Olmedo. Ligada al clan Campos, ya se sabe que no hay reality que se precie que no cuente con un miembro de la familia y tras la participación de Terelu Campos en la última edición de 'Supervivientes' y de la de Carmen Borrego durante unas semanas en 'Gran Hermano Dúo', alguien de la casa tenía que estar. Y ella ha sido 'la elegida', o al menos eso parece. Porque la esteticista tampoco lo confirma, al menos con palabras. Pero la sonrisa le delata.

Noticias relacionadas

Su separación de José María Almoguera marcó un antes y un después de la participación de Carmen Borrego en el concurso. La relación madre e hijo ya estaba tocada y la portada de la ruptura fue un dardo directo al corazón de la colaboradora. Ahora que parece que están a punto de firmar el divorcio, sólo falta saber si Paola Olmedo saltará del helicóptero y, en caso de hacerlo, si lo hará con todo solucionado con Almoguera, con las aguas calmadas con las Campos o si el tsunami llegará con ella en los Cayos Cochinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  2. Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
  3. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  4. El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
  5. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  6. Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
  7. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
  8. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo

Telecinco sorprende con el inesperado relevo a Terelu Campos y Carmen Borrego: sorpresa tras el adiós a Laura Madrueño

Telecinco sorprende con el inesperado relevo a Terelu Campos y Carmen Borrego: sorpresa tras el adiós a Laura Madrueño

Fallece a los 74 años Ceferino García Treceño, “Ferino”, natural de Langreo y exdirigente de Organización de CC OO de Asturias

Fallece a los 74 años Ceferino García Treceño, “Ferino”, natural de Langreo y exdirigente de Organización de CC OO de Asturias

Corvera celebra que la federación internacional de piragüismo valore las instalaciones de Trasona

Corvera celebra que la federación internacional de piragüismo valore las instalaciones de Trasona

Ciudad Naranco tendrá una pista deportiva infantil en el parque del Papa

Ciudad Naranco tendrá una pista deportiva infantil en el parque del Papa

Fernando Alonso, pesimista con su Aston Martin tras los test de Bárein: "Hemos empezado con el pie izquierdo"

Fernando Alonso, pesimista con su Aston Martin tras los test de Bárein: "Hemos empezado con el pie izquierdo"

El genio de la lámpara concede lluvia para Escolinos y lleva la fiesta bajo techo

El Carnaval arranca en Gijón bajo la lluvia y con guiños al turismo, las mascotas y del precio de los oricios: "¡Poned la máscara y la poca vergüenza!

El Carnaval arranca en Gijón bajo la lluvia y con guiños al turismo, las mascotas y del precio de los oricios: "¡Poned la máscara y la poca vergüenza!

Atención lavianeses: el Ayuntamiento anulará los últimos recibos del suministro de agua y devolverá el dinero a los vecinos (por esta razón)

Atención lavianeses: el Ayuntamiento anulará los últimos recibos del suministro de agua y devolverá el dinero a los vecinos (por esta razón)
Tracking Pixel Contents