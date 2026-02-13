Telecinco sorprende con el inesperado relevo a Terelu Campos y Carmen Borrego: sorpresa tras el adiós a Laura Madrueño
Cambios muy llamativos en los próximos días
No estaba en las quinielas, pero la próxima edición del reality de supervivencia por antonomasia viene pisando fuerte en cuando a novedades se refiere, empezando por la baja de Laura Madrueño que ha puesto fin, como ella misma confesaba en sus redes sociales, "a un ciclo increíble de tres años en 'Supervivientes'", agradecida por el aprendizaje y por todo lo que ha disfrutado. Pero además deseaba suerte a su sucesora, la periodista María Lamela, que será la encargada de contar el día a día de los concursantes en Honduras.
A falta de confirmación oficial por parte de la cadena, por el momento empiezan a sonar fuerte dos nombres. El primero y quizá el que más expectativa ha creado ha sido el de Paola Olmedo. Ligada al clan Campos, ya se sabe que no hay reality que se precie que no cuente con un miembro de la familia y tras la participación de Terelu Campos en la última edición de 'Supervivientes' y de la de Carmen Borrego durante unas semanas en 'Gran Hermano Dúo', alguien de la casa tenía que estar. Y ella ha sido 'la elegida', o al menos eso parece. Porque la esteticista tampoco lo confirma, al menos con palabras. Pero la sonrisa le delata.
Su separación de José María Almoguera marcó un antes y un después de la participación de Carmen Borrego en el concurso. La relación madre e hijo ya estaba tocada y la portada de la ruptura fue un dardo directo al corazón de la colaboradora. Ahora que parece que están a punto de firmar el divorcio, sólo falta saber si Paola Olmedo saltará del helicóptero y, en caso de hacerlo, si lo hará con todo solucionado con Almoguera, con las aguas calmadas con las Campos o si el tsunami llegará con ella en los Cayos Cochinos.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo