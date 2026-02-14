Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bombazo en Telecinco: esta es la concursante de Supervivientes que firmará su divorcio antes de viajar a la isla

"No sé qué pasa, me gustaría saberlo, pero la razón de que no esté firmado no es algo mío"

Concursantes de 'Supervivientes All Stars'

Concursantes de 'Supervivientes All Stars' / Telecinco

Benito Domínguez

EP

A punto de cumplirse dos años desde que anunciaron su separación, José María Almoguera y Paola Olmedo aún no han firmado los papeles del divorcio. Y eso que, según confirman, los tienen más que redactados, pero parece que no terminan de ponerse de acuerdo en las cláusulas y cada que vez que la rúbrica está cerca, algo cambia. El caso es que ahora el tiempo se les podría echar encima a juzgar por los acontecimientos de confirmarse el nuevo proyecto laboral de la exnuera de Carmen Borrego.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Paola Olmedo podría convertirse en el flamante fichaje de la nueva edición de 'Supervivientes' que dará comienzo el próximo 5 de marzo. La manicurista sólo ha esbozado una sonrisa cuando se le ha preguntado al respecto, y se ha limitado a cerrar la puerta de su negocio al intentar conocer cómo está en la actualidad todo lo referente a la firma del divorcio.

El último en hablar ha sido el otro interesado. José María Almoguera se sentaba en la tarde de este viernes en 'El tiempo justo' donde ha dicho que el divorcio sigue sin firmar, aunque la demanda lleva redactada desde agosto. El problema es que las modificaciones no cesan: "No sé qué pasa, me gustaría saberlo, pero la razón de que no esté firmado no es algo mío". Minutos después, el hijo de Carmen Borrego explicaba en exclusiva a los micrófonos de Europa Press cómo está llevando esta situación. Pincha en el vídeo para ver las imágenes.

