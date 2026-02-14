Enfado en el clan de las Campos tras la decisión y la firma del divorcio: "Mi abuela (María Teresa )debería estar muy molesta"

El vaso de la familia Campos está a punto de rebosar, el de unos más que otros. Y el de José María Almoguera es el primero cuya gota ha terminado de colmar el recipiente después de llevar varias semanas escuchando los testimonios de quienes presumen de haber sido grandes amigas de María Teresa Campos. Mely Camacho y Mayte Valdelomar han agotado la paciencia del hijo de Carmen Borrego que ha explotado. "Me parece feo que sigan hablando de cosas que encima, la mayoría, son mentira", ha dicho a Europa Press.

Almoguera no puede más: "Mi abuela debería estar muy molesta porque para ella lo más importante era su familia y que estén hablando así de su familia cuando encima, es que es mentira, me parece muy rastrero y muy feo. No lo entiendo". Y avisa: "Al final algún día alguien contará la verdad".

El sobrino de Terelu Campos sólo pide una cosa, que nada tiene que ver con el ámbito familiar: "Que a mi abuela se la recuerde por lo que es, una gran profesional, una periodista como la copa de un pino. Que se la recuerde por ello, por sus programas, por su trabajo, por una mujer que ha levantado este país, que ha ayudado muchísimo al feminismo, que a la mujer la ha sacado de casa, que ha sacado una sonrisa a miles de personas".

Tal es el hartazgo de José María, que incluso ha sacado la cara por su prima Alejandra Rubio y por su pareja, Carlo Costanzia, después de las últimas críticas que también han recibido por sus ademanes en lo que respecta a sus actividades laborales.

Pero, hay más. A punto de cumplirse dos años desde que anunciaron su separación, José María Almoguera y Paola Olmedo aún no han firmado los papeles del divorcio. Y eso que, según confirman, los tienen más que redactados, pero parece que no terminan de ponerse de acuerdo en las cláusulas y cada que vez que la rúbrica está cerca, algo cambia. El caso es que ahora el tiempo se les podría echar encima a juzgar por los acontecimientos de confirmarse el nuevo proyecto laboral de la exnuera de Carmen Borrego.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Paola Olmedo podría convertirse en el flamante fichaje de la nueva edición de 'Supervivientes' que dará comienzo el próximo 5 de marzo. La manicurista sólo ha esbozado una sonrisa cuando se le ha preguntado al respecto, y se ha limitado a cerrar la puerta de su negocio al intentar conocer cómo está en la actualidad todo lo referente a la firma del divorcio.

Noticias relacionadas

El último en hablar ha sido el otro interesado. José María Almoguera se sentaba en la tarde de este viernes en 'El tiempo justo' donde ha dicho que el divorcio sigue sin firmar, aunque la demanda lleva redactada desde agosto. El problema es que las modificaciones no cesan: "No sé qué pasa, me gustaría saberlo, pero la razón de que no esté firmado no es algo mío". Minutos después, el hijo de Carmen Borrego explicaba en exclusiva a los micrófonos de Europa Press cómo está llevando esta situación. Pincha en el vídeo para ver las imágenes.