En 'De viernes'
Rocío Flores para los pies a Carmen Borrego y la deja sin palabras en pleno directo
La hija de Rocío Carrasco estalla contra la colaboradora de Telecinco por sus “insinuaciones” y convierte el debate de ¡De Viernes! en un choque personal
Kevin Rodríguez
La noche en 'De Viernes', el magacín de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, no fue una más. Lo que en principio debía ser un análisis sobre 'Gran Hermano Dúo' acabó convirtiéndose en el momento más tenso de la velada cuando Rocío Flores puso en evidencia a Carmen Borrego. La colaboradora había hecho comentarios fuera de cámaras sobre la familia de una concursante, y Flores no se lo dejó pasar.
En un intercambio que subió de tono, Flores plantó cara en vivo a Borrego y la desafió a decir “delante de la cámara” lo que, según ella, había dicho “por lo bajito”: “¿Por qué no dices delante de la cámara lo que has dicho por lo bajito? Dilo, ten valor y dilo”. La frase dejó a Borrego momentáneamente sin réplica y disparó las reacciones en el plató y en las redes.
La tensión escaló cuando Flores hizo una acusación más directa y polémica: “Ha dicho que toda la familia de Noemí venían todos y que solo se pusieron así y dijeron así porque eran gitanos”, una afirmación que generó un auténtico revuelo entre los colaboradores y obligó a Borrego a defenderse.
Borrego intentó recomponer la situación, asegurando que no tenía nada en contra de nadie, pero Flores no cedió: “Ni de verdad ni de mentira. Y te voy a decir una cosa, prefiero tener ahí a toda la familia de Noemí, que son gitanos, pues me siento orgullosa de que sean gitanos”. El cruce de palabras dejó claro que la respuesta no era solo por el debate del reality, sino por una animosidad mucho más profunda.
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón