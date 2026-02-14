Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Silvia Bronchalo se sienta en un plató de Telecinco y recuerda, entre lágrimas, la infancia de su hijo: "Fue un niño..."

"Ponían un cine de verano y había gente con sillas y nosotros no teníamos y él me dijo 'mamá, yo te hago una butaca' y excavó y me hizo una. Me pareció tan tierno que me acuerdo con mucho cariño"

Silvia Bronchalo con Santi Acosta. DE VIERNES

Silvia Bronchalo con Santi Acosta. DE VIERNES / DE VIERNES

Benito Domínguez

EP

Una semana después de conocer los motivos por los que Silvia Bronchalo ha decidido a hablar, ha vuelto a 'De viernes' para desgranar en esta ocasión los aspectos más desconocidos de la vida de su hijo Daniel Sancho. La madre del hijo mayor de Rodolfo Sancho ha echado la vista atrás para contar cómo fue su relación con el intérprete, cómo fue el nacimiento de su hijo, su infancia, su adolescencia hasta el día en que Daniel saltó a los informativos como el asesino del cirujano colombiano, Edwin Arrieta.

Daniel "fue un niño feliz, era muy alegre, súper listo, le gustaba mucho leer", dice Silvia que recuerda que a los dos les gustaba mucho ir al cine, a restaurantes, "probar comida de distintos países"; pasear con su perra y practicar deporte. Precisamente Silvia ha explicado que entre las actividades que compartían estaban patinar, montar en bici: "Tenía mucha facilidad para los deportes, recuerdo que aprendió a patinar en cinco minutos".

Noticias relacionadas

Silvia Bronchalo se ha roto cuando Santi Acosta le ha hecho volver a un día en la infancia de Daniel Sancho. "Volvería a muchos momentos", ha dicho entre lágrimas antes de responder, como cualquier madre, que recuerda el olor de su hijo cuando era pequeño. No ha tardado en trasladarse a un día de verano en la playa de Fuengirola: "Ponían un cine de verano y había gente con sillas y nosotros no teníamos y él me dijo 'mamá, yo te hago una butaca' y excavó y me hizo una. Me pareció tan tierno que me acuerdo con mucho cariño".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
  4. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  5. Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
  6. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
  7. El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
  8. El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón

Directo | Sánchez asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich, que alerta de la "bola de demolición" de Trump

Directo | Sánchez asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich, que alerta de la "bola de demolición" de Trump

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en la Conferencia de Seguridad de Múnich

DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Entre Twingos y Ferraris: la polémica sobre el "shakirazo" de Kiko Rivera y lo que realmente dice en su canción de su ex

Entre Twingos y Ferraris: la polémica sobre el "shakirazo" de Kiko Rivera y lo que realmente dice en su canción de su ex

San Valentín obró el milagro: así fue el "emotivo" encuentro entre Kiko Rivera e Irene Rosales (y no estaban solos)

San Valentín obró el milagro: así fue el "emotivo" encuentro entre Kiko Rivera e Irene Rosales (y no estaban solos)

Juan Gómez Jurado, el escritor en lengua castellana más leído del mundo, elige Somiedo para ambientar su nueva novela "Gran mentira"

Juan Gómez Jurado, el escritor en lengua castellana más leído del mundo, elige Somiedo para ambientar su nueva novela "Gran mentira"

A un año del "criptogate" y a pesar de las evidencias, Milei se encuentra más fuerte que nunca en el poder

A un año del "criptogate" y a pesar de las evidencias, Milei se encuentra más fuerte que nunca en el poder

Sorpresa en Oviedo con la Falete de La casa de los gemelos y el cupón de la ONCE: "Millonaria en Asturias"

Sorpresa en Oviedo con la Falete de La casa de los gemelos y el cupón de la ONCE: "Millonaria en Asturias"

Cangas despide a Luisa Álvarez Membiela, una mujer “muy participativa” en la vida social de la villa

Cangas despide a Luisa Álvarez Membiela, una mujer “muy participativa” en la vida social de la villa
Tracking Pixel Contents