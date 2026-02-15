La drástica decisión de Carmen Borrego tras descubrir que su nuera en participará en Supervivientes

Carmen Borrego aprovecha su vuelta a la normalidad tras su salida de 'GH Dúo' para centrarse de nuevo en una vida mucho más tranquila y alejada del foco constante del reality. Después de semanas marcadas por la presión mediática, las críticas a su concurso y el revuelo generado por su abandono, la hija de María Teresa Campos está recuperando poco a poco sus rutinas habituales, apoyándose en su entorno más cercano y priorizando su bienestar.

En esta nueva etapa, la colaboradora ha encontrado refugio en los planes más sencillos del día a día, como ir a hacer la compra con su marido, José Carlos Bernal. Ambos han sido vistos en un supermercado cercano a su domicilio, llenando el carro con total normalidad y demostrando que, lejos de los focos, su vida sigue un ritmo tan cotidiano como el de cualquiera. A la salida del establecimiento, Carmen caminaba relajada, conversando a través de sus auriculares inalámbricos, una imagen que contrasta con la tensión que vivió durante su paso por el concurso.

Serena y mucho más calmada que en sus últimas apariciones televisivas, Carmen transmite la sensación de estar convencida de la decisión que tomó al abandonar el reality y de que esta vuelta a la rutina era justo lo que necesitaba. Arropada por José Carlos y por su familia, la pequeña de las Campos intenta dejar atrás los momentos más duros de su experiencia en el programa y centrarse en recuperar fuerzas, recomponerse anímicamente y mirar hacia delante sin tantos focos apuntando a su vida privada.