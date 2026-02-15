La drástica decisión de Carmen Borrego tras descubrir que su nuera en participará en Supervivientes
Una imagen que contrasta con la tensión que vivió durante su paso por Gran Hermano
Carmen Borrego aprovecha su vuelta a la normalidad tras su salida de 'GH Dúo' para centrarse de nuevo en una vida mucho más tranquila y alejada del foco constante del reality. Después de semanas marcadas por la presión mediática, las críticas a su concurso y el revuelo generado por su abandono, la hija de María Teresa Campos está recuperando poco a poco sus rutinas habituales, apoyándose en su entorno más cercano y priorizando su bienestar.
En esta nueva etapa, la colaboradora ha encontrado refugio en los planes más sencillos del día a día, como ir a hacer la compra con su marido, José Carlos Bernal. Ambos han sido vistos en un supermercado cercano a su domicilio, llenando el carro con total normalidad y demostrando que, lejos de los focos, su vida sigue un ritmo tan cotidiano como el de cualquiera. A la salida del establecimiento, Carmen caminaba relajada, conversando a través de sus auriculares inalámbricos, una imagen que contrasta con la tensión que vivió durante su paso por el concurso.
Serena y mucho más calmada que en sus últimas apariciones televisivas, Carmen transmite la sensación de estar convencida de la decisión que tomó al abandonar el reality y de que esta vuelta a la rutina era justo lo que necesitaba. Arropada por José Carlos y por su familia, la pequeña de las Campos intenta dejar atrás los momentos más duros de su experiencia en el programa y centrarse en recuperar fuerzas, recomponerse anímicamente y mirar hacia delante sin tantos focos apuntando a su vida privada.
