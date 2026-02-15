Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: "Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones"
Esto es lo que ha ocurrido tras más de 400 programas
Manu y Rosa han sido los protagonistas de un duelo legendario en Pasapalabra que ha durado más de 300 programas. Sus nombres quedarán por siempre marcados en la historia del concurso pese a que, finalmente, haya sido ella quien se ha hecho con los 2.716.000 euros, el bote más grande de la historia.
La rivalidad ha terminado aquí, pero Manu se puede ir más que satisfecho y orgulloso de haber dejado huella para siempre en el programa. El concursante ha asegurado que ha sido la experiencia de su vida y ha reconocido que se va con la cabeza bien alta tras haber dado "todo lo que tenía".
Consciente de que o se ha dejado nada en el tintero, el jugador más longevo de la historia de Pasapalabra ha asumido la derrota con deportividad y ha felicitado a Rosa: "Sé que has puesto muchas horas, sé lo que has trabajado... así que mi más sincera enhorabuena", ha dicho a la ganadora.
Además, pese a que no cierra la puerta a participar en otro concurso, Manu ha dicho que se va a tomar un descanso. Pese a asegurar que seguirá estudiando, ha dejado claro que seguirá el programa como un espectador más tal y como ha hecho toda su vida. Eso sí, Manu ha sido víctima del bautizado como 'síndrome de Orestes' que ya a afectado a varios concursantes desde la participación del burgalés ante Rada. ¿En qué consiste? En las últimas ocasiones ha sucedido que el jugador más veterano concursando fue el que se tuvo que ir a casa como derrotado en el rosco. Por ejemplo, en el caso de Orestes, pese a sus 360 programas, tuvo que comprobar atónito como Rafa, con 197 programas, completaba todo el rosco en una única vuelta, dejando al burgalés sin la posibilidad de participar.
Lo mismo le ocurrió a Moisés. Con un total de 245 programas, nada pudo hacer cunado Óscar ganaba 1,8 millones de euros en su programa número 157.
Manu ha sido la última víctima de este curioso 'síndrome'. No obstante, el madrileño se muestra "satisfecho" por su paso por el programa y reconoce que ha sido "la experiencia de mi vida". "He dado todo lo que tenía, no podía hacer más. Por lo tanto, no me queda ninguna espinitia, he hecho todo lo que he podido. Aguantar todas las grabaciones, ritmo de estudio...He aguantado". En cuanto a Rosa, "darle la enhorabuena, ella lo tenía y así es Pasapalabra, claro".