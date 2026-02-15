¿Quién es el "tipazo" de la medicina que ha enamorado a Chenoa?: Eduardo Inda desvela la identidad de la polémica pareja de la cantante

Centrada en sus diferentes trabajos, tanto en la música como en la televisión, parecía que Chenoa no tenía tiempo para el amor desde que anunció su separación matrimonial en 2023. Solo habían pasado 17 meses de su boda con el doctor Miguel Sánchez Encinas y decidieron poner punto y final a su historia, pero su relación no terminó porque se han dejado ver en distintas ocasiones dando pie a los rumores, con aclaraciones por parte de la cantante que ha confirmado que entre ellos ha quedado una bonita amistad.

Pero el pasado jueves, el periodista Eduardo Inda anunciaba en "El tiempo justo" que Chenoa volvía a estar enamorada. "Está ahora con un tipazo", comenzaba diciendo antes de afirmar con rotundidad que es sabedor del nombre y los apellidos de la nueva pareja del artista. Por si esto fuera poco, desvelaba que la cantante está con un profesional de la medicina de primer nivel.

La presentadora de Operación Triunfo lo negó en cuestión de horas, un desmentido al que ha reaccionado el dueño de la exclusiva. Eduardo Inda defiende su información. No quita un punto ni añade una coma. "Ni me ha sorprendido ni me ha dejado sorprender. Ya sabe lo que hay. Yo dije lo que dije. Sabe lo que hay", aseveró ante las preguntas de la prensa. Por eso, cuando se le pregunta por las declaraciones de la ex de Bisbal, es rotundo. "No tengo nada que decir". Con numerosas exclusivas a su espalda, Inda está tranquilo con la información que maneja.