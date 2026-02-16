Anabel Pantoja se enfrenta a los rumores de crisis y hace públicas las fotos privadas de David Rodríguez: "Mi vida dio un giro"
La influencer da el paso definitivo en sus redes sociales
EP/F. L.
Febrero es un mes muy especial para Anabel Pantoja, ya que fue precisamente en esta fecha, hace justo tres años, cuando comenzó su historia de amor con David Rodríguez después de conocerse durante la gira por América de su tía Isabel Pantoja, en la que el cordobés trabajó como fisioterapeuta de la tonadillera.
A pesar de que las polémicas les has perseguido desde el inicio de su relación -la última, tras salir a la luz la mala relación que el joven tendría con la madre de la influencer, Merchi Bernal, con la que no habría querido ni siquiera coincidir las pasadas Navidades- la pareja sigue unida y tan enamorada como el primer día.
Y coincidiendo con su aniversario, Anabel ha querido abrir el álbum privado de los inicios de su idilio con David, compartiendo con sus seguidores en Instagram un carrusel de imágenes de cómo poco a poco su amistad dio paso al amor durante las semanas que pasaron en lugares como Puerto Rico o Nueva York con la complicidad del peluquero José Antonio Abad y el maquillador Alberto Dugarte.
"Febrero 2023. Mi vida dio un giro, por una gira, de 1.300 grados. Conocí a un joven fisio cordobés que jamás pensé cruzarme mas en mi vida" ha confesado dando un paso al frente para defender su amor por el padre de su hija Alma, protagonista de la última imagen de su publicación, "la mejor sin duda" como ha reconocido la prima de Kiko Rivera invitando a sus 'followers' a ver las fotografías y vídeos de su felicitación a David al cumplir 3 años de amor -bromeando en la playa, tomando un cóctail intercambiando miradas cómplices, de turismo por Manhattan, o bailando en una discoteca- que, como han demostrado, ha vencido todas las dificultades a las que se han enfrentado. "@Davidroal te quiero los días pares" ha bromeado, dejando claro que ni la investigación judicia de la que están siendo objeto por presunto maltrato infantil a su pequeña, ni la tensa relación de su novio y su madre han pasado factura a su relación.
