Tras días de especulaciones, Tamara Gorro da la cara sobre su romance secreto con Cayetano Rivera: "Estoy nerviosa, no me mola nada..."
La influencer reaparece tras copar infinidad de titulares por su posible romance con el torero
EP/F. L.
Tamara Gorro reaparecía este domingo en redes sociales tras su romántico viaje a Dubai y Maldivas con Cayetano Rivera y, aunque no hacía mención a su relación con el torero -que habría comenzado hace tres meses y habrían conseguido mantener en secreto hasta ahora- sí confesaba que estos días de "desconexión" y de "alejarse un poquito de la realidad" le habían servido para encontrar la "paz mental" ante el revuelo que se ha creado en torno a su historia de amor con el exmarido de Eva González.
Además, compartía con sus seguidores que ahora, con su regreso a casa, tocaba retomar la "rutina". Y dicho y hecho, ya que cumpliendo con sus compromisos profesionales en el centro de Madrid la influencer ha reaparecido ante las cámaras y ha pronunciado sus primeras palabras sobre su idilio con Cayetano, confesando cuando la prensa le ha preguntado si está feliz que "estoy nerviosa, no te voy a engañar", sin ocultar lo abrumada que se siente por la expectación mediática.
Con boina, gafas de sol y un look casual compuesto por vaqueros ceñidos y cazadora de pelo en marrón chocolate, Tamara ha caminado por las calles de la capital acompañada por un amigo guardando silencio sobre su relación con el torero, pero repitiendo en varias ocasiones que, como compañera -ya que trabaja como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles'- entendía perfectamente el trabajo de los reporteros y sentía no poder decirles nada: "Gracias, perdonarme. No sientas nada porque es vuestro trabajo, a mí haceros esto no me mola nada, pero nada" ha expresado resoplando, aunque sí ha respondido con una reveladora sonrisa cuando ha escuchado el nombre de Cayetano, sobre el que por el momento prefiere no decir nada.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
- Emma García para Fiesta en directo por el enfado por la ocupación de 'sus 'inquiokupas': 'Me denuncian ellos a mí por acoso y coacción