Enfado en el entorno de Terelu Campos tras la ruptura y que Carlo Costanzia la haya "sacado de su vida": "Ya no mantenemos ninguna relación "

Aumenta la brecha abierta entre Laura Matamoros y Carlo Constanzia. Después de que la influencer asegurase en 'Espejo Público' que su primo estaría en un momento complicado al sentirse "entre la espada y la pared" no solo por la guerra entre sus padres sino también por la nula relación de Mar Flores y Terelu Campos, el novio de Alejandra Rubio compartía un demoledor mensaje en redes en el que muchos vieron un dardo a su prima: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría".

Minutos antes de que la nieta de María Teresa Campos aclarase que dicha publicación no iba por la instagrammer sino por una de sus compañeras de programa, Laura ha vuelto al plató del matinal presentado por Susanna Griso y no ha dudado en responder a Carlo e insinuar que es una 'marioneta' en manos de la sobrina de Carmen Borrego.

Sorprendida por el mensaje que publicó su primo en Instagram, la influencer ha afirmado que "si me tenía que decir algo que me lo hubiese dicho por privado porque el otro día yo solo trasladé lo que me comentó Carlo en una conversación que tuvimos en la que me dijo que ya solo éramos primos de sangre".

"Si reaccioné así es porque se me preguntó por ellos y ya no mantenemos ninguna relación porque así lo han decidido" ha añadido, dejando entrever que ha sido Alejandra la que habría provocado que el actor la haya "sacado de su vida": "Me consta que mi primo no está bien por la situación que tiene en casa en cuanto a su padre y su madre, y está siendo muy mal asesorado por su novia que ahora mismo está siendo su refugio" ha sentenciado. Lejos de quedarse ahí, Laura ha revelado que Carlo le habría dicho que "actuaría así por su pareja y su hijo".

Muy clara, la hermana de Diego Matamoros ha tachado de "grotesco" el posado familiar de la pareja junto a Terelu y Carlo Costanzia di Costigliole en el cumpleaños de la presentadora, reconociendo que su opinión ha tenido que molestar a Carlo.

Además, y aunque la pareja todavía no ha confirmado que esté esperando su segundo hijo como lleva semanas rumoreándose, Laura se ha mojado y ha afirmado que "cree que terminarán vendiéndolo a una revista", aunque no ha dudado en desearles a ambos lo mejor ante su futura paternidad.

Por úlimo, y después de que Alejandra haya asegurado que en los dos años que lleva con Carlo no la ha visto nunca, la influencer ha revelado que su relación con su primo "se enfrió cuando él entró en el foco mediático" -es decir, cuando empezó su historia de amor con la hija de Terelu-, defendiendo que antes se llevaban "fenomenal y no había ningún problema".

Mucho más discreta se ha mostrado tras su paso por 'Espejo Público', haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa y dejando en el aire si va a intentar hablar con su primo para solucionar las cosas.