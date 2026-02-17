Alejandra Rubio pasa al ataque tras las incendiarias declaraciones del clan Flores y destapa su separación de Carlo Costanzia: "A partir de ahora solo somos..."

Reconociendo abiertamente su distanciamiento de Carlo Constanzia desde que Alejandra Rubio entró en su vida y se colocó en el ojo del huracán mediático, y revelando que el hijo de Mar Flores le ha dejado claro que "a partir de ahora solo somos primos de sangre", Laura Matamoros no ha dudado en mojarse en 'Espejo Público' y señalar directamente a la hija de Terelu Campos como la 'culpable' de su 'ruptura' con el concursante de 'Decomasters'.

"Ya no mantenemos ninguna relación porque ha decidido sacarme de su vida. Me consta que mi primo no está bien por la situación que tiene en casa en cuanto a su padre y su madre, y está siendo muy mal asesorado por su novia que ahora mismo está siendo su refugio" ha sentenciado, dejando entrever que Carlo estaría 'manejado' por Alejandra y que él mismo le habría confesado que "actuaría así por su pareja y por su hijo".

Unas palabras que parecen no haber molestado en absoluto a la sobrina de Carmen Borrego, que ha dejado claro entre risas que ella no tiene nada que ver en el distanciamiento de Carlo y Laura: "A ver si voy a tener que ver yo con el cambio climático y con todas las cosas que nos pasan en este mundo tan desgraciadas, voy a tener que ver yo todo".

Además, plantando cara a la influencer, ha asegurado que si la hija de Kiko Matamoros no ha coincidido con ellos en estos dos años y todavía no conoce a su pequeño Carlo, "por supuesto" que no es porque no haya habido ocasiones, siendo Laura la que no ha ido a varias comidas familiares, o al babyshower que le organizó Mar Flores cuando estaba embarazada. "Tendría muchas cosas que hacer" ha apuntado con ironía.

"Pregúntaselo a ellos, ¿vale? Yo no tengo nada que ver" ha afirmado tajante sobre si hay posibilidades de reconciliación entre los primos, desmarcándose así de la decisión de su novio de no querer tener relación con la instagrammer.

Por último, y después de que Laura apuntase que Carlo estaría entre la espada y la pared por el nulo contacto de su madre con Terelu, Alejandra ha dejado claro que "mi suegra va a seguir siendo mi suegra para mucho, mucho tiempo. Eso no tiene nada que ver".