El antiguo representante de Belén Esteban, muy sincero sobre su despido en televisión y su futuro: "Belén Esteban es pasado y se acabó, y ya está, y hoy es, esto es presente"

A la espera de que la Justicia se pronuncie sobre su recurso tras ser condenado por la Audiencia de Madrid a dos años de prisión y a una multa de 2.100 euros al considerarle culpable de un delito de apropiación indebida de 475.571 euros de Belén Esteban tras una batalla en los juzgados que ha durado diez años, Toño Sanchís se ha reinventado profesionalmente y ha dejado a un lado su faceta de representante -llegó a tener en cartera no solo a la 'princesa del pueblo' sino a otros rostros conocidos como Terelu Campos, Kiko Matamoros, o Rappel- para convertirse en productor. fue, sobre todo durante la épica de Sálvame, antes deld espido por parte de Mediaset de los principales presentadores y colobaoradores del programa tras u cancelación.

De ahí su presencia en los Premios Iris de la Academia de la Televisión, nominado a 'Mejor docuserie' con 'El Sapo, el incendio del Windsor'. "Estamos haciendo las cosas bien, yo creo que siempre hemos hecho las cosas bien, yo creo que siempre las hemos hecho bien" ha asegurado a su paso por el photocall, reconociendo que la televisión es su gran pasión y, quedándose con la parte positiva de las cosas, siempre le ha dado "satisfacciones".

"Estoy en un momento fantástico, voy a ver si recojo esta noche un premio. Imagínate, profesionalmente pues estoy muy contento" nos ha contado, dejando claro que no echa de menos estar en el foco mediático porque ahora "estamos en otra pantalla, son etapas". "Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero sí, sí, de momento estoy muy a gusto aquí".

Respecto a su guerra judicial con Belén, Toño ha asegurado que "ya está acabado, ya no puede haber más juicios. Ahora recurrirlo y ya está. Y estoy tranquilo, positivo, mirando para adelante y confiando". "Ella tiene su verdad, yo tengo la mía" ha apuntado rotundo, dejando claro que la ex de Jesulín de Ubrique "es agua pasada". "Sino no avanzas. En la vida hay que mirar para adelante, porque si no, es un lío" ha expresado.

Sin embargo, no ha dudado en lanzar un zasca a la colaboradora por su participación en el nuevo programa de repostería de RTVE, 'Top Chef', al reconocer que "me sorprende mucho porque yo me acuerdo que en esa época no sabía cocinar nada, y la única que cocinaba, como decía ella, era 'la Patri'. Me sorprende. pero bueno".

"No lo pude ver, estaba viendo una serie en Netflix,'Salvador', muy buena de Luis Tosar" ha revelado, respondiendo que "se alegra de que la gente trabaje" cuando le hemos preguntado si está feliz de que Belén haya vuelto a televisión.

¿Se arrepiente de algo? Como confiesa, "no, no, qué va. La vida es así, de qué te vas a arrepentir". Y, como tiene claro, su relación con la 'patrona' está "totalmente rota" para siempre porque "se han cruzado líneas que no se pueden cruzar". "Belén Esteban es pasado y se acabó, y ya está, y hoy es, esto es presente".