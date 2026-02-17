El duro momento de Makoke antes de la boda tras los problemas judiciales y un auto "durísimo" por tres presuntos delitos: "Pasó una noche en el calabozo"

Makoke se prometía un 2026 de lo más feliz: boda, nueva vida con su pareja... Pero tal y como ha desvelado el programa de Telecinco El tiempo justo, parece que su felicidad se ha visto truncada por "tres presuntos delitos". Una información que se publica mañana en la portada de la revista ‘Lecturas’ ha sacudido de lleno la actualidad del corazón y ha generado un intenso debate en ‘El tiempo justo’. Según desveló Luis Pliego en el programa, Gonzalo, la actual pareja y prometido de Makoke, será juzgado por tres presuntos delitos de violencia doméstica.

Tal y como explicó el periodista, el juez ha concluido la fase de instrucción tras una denuncia presentada hace meses por una expareja de Gonzalo, anterior a su relación con Makoke. En aquel momento, él pasó una noche en el calabozo y fue puesto a disposición judicial al día siguiente, quedando en libertad tras un juicio rápido mientras se abría un periodo de investigación. Ahora, una vez finalizada esa instrucción, el magistrado ha decidido mandar el caso a juicio. Siempre bajo la presunción de inocencia, los tres delitos que figuran en el auto judicial serían presunto maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas, todos ellos dirigidos, según se ha indicado, hacia su expareja, una persona anónima que hasta el momento no ha querido hacer declaraciones públicas. Durante su intervención, Luis Pliego quiso subrayar la contundencia del documento judicial: “El auto es durísimo”, afirmó, señalando que incluye transcripciones de mensajes de audio que presuntamente Gonzalo habría enviado a su ex pareja. Por la delicadeza del contenido, el colaborador evitó entrar en detalles, aunque recalcó la gravedad de lo recogido por el juez.

Además, el periodista avanzó que la revista Lecturas publicará por primera vez unas imágenes muy comentadas hasta ahora: las fotografías de Gonzalo saliendo de los calabozos, con Makoke esperándole en el exterior, unas instantáneas que no habían visto la luz hasta este momento.

Esta información llega en un momento especialmente delicado para la pareja, que tenía previsto casarse en los próximos meses. Aunque por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, el caso vuelve a situar a Makoke en el centro de la atención mediática, a la espera de cómo evolucione el proceso judicial y de si habrá reacciones por parte de los protagonistas.