Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mochila de viaje que admiten todas las aerolíneas: menos de 8 euros y disponible en 4 colores

Cada vez queda menos para las vacaciones de Semana Santa. La excusa perfecta para realizar esa escapada que llevas tantos meses esperando. Si eres de los que pondrá tierra de por medio en avión sabrás que si no quieres facturar equipaje, la mochila de cabina deberá contar con unas medidas estándar para ser aceptada por tu aerolínea.

Sin embargo, en ocasiones estas mochilas pueden irse algo de precio o no contar con las calidades óptimas. Pero ahora, Action te trae la solución y al mejor precio. Por solo 7, 77 podrás llevarte a casa la bolsa de viaje definitiva, que cabe bajo el asiento del avión.

De la marca Spilbergen Dublín y disponible en 4 colores, esta mochila tiene unas medidas de 40x20x25 cm. Además, está especialmente diseñada para caber bajo el asiento del avión.

Si no quieres quedarte sin ella, date prisa, porque la oferta estará disponible hasta hoy.

Un aliado en tus viajes

Extrafuerte, incluye correa para el hombro

Producto hecho de poliéster 100 % reciclado

¿Viajas a menudo en avión y te gusta tener tu equipaje de mano cerca? Esta práctica bolsa de viaje de Spilbergen se coloca justo debajo del asiento del avión. Así tendrás todos tus accesorios al alcance de la mano. Su poliéster resistente soporta bien los golpes. Y como la bolsa tiene varios bolsillos tanto en el interior como en el exterior, puedes guardar muchas cosas dentro.

Supermercado holandés

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.

El desemabarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.