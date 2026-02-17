Pablo Alborán se moja en 'La Revuelta' y lanza un alegato inesperado sobre la sanidad pública: "Habrá que votar a aquellos que la ayuden"

El cantante Pablo Alborán se encuentra inmerso en la preparación de su Gira KMO 2026, y con motivo de la presentación de este evento, el andaluz se pasó por el plató de 'La revuelta' una vez más. Durante la entrevista habló de su próximo repertorio, cantó en directo uno de los adelantos y sorprendió al público repartiendo entradas para sus conciertos.

Más allá de la música, el artista reivindicó sus raíces y su entorno: "Mi madre es francesa, nacida en Marruecos, por lo tanto, es inmigrante también”, y explicó que esa mezcla cultural le ha permitido crecer con varias lenguas maternas. También confesó su afición por la petanca, una actividad que practica en parques junto a personas mayores, de quienes asegura aprender constantemente. A raíz de esta afición, y tras conocer que el programa prepara un campeonato, propuso componer la sintonía del evento y destinar los beneficios a la Fundación Josep Carreras para la donación de médula ósea.

Fue entonces cuando la conversación giró hacia la sanidad pública, que Alborán defendió: “Da igual el partido que votes, da igual lo que pienses a nivel político, hay algo humano y social que debería estar por encima de todo eso”. Y añadió: “Cuando estás en un hospital y tienes a unos médicos que más allá de la vocación, de la mierda que cobran, de las condiciones que tienen, que son terroríficas y que tenemos que apoyarles, están entregándote su vida, su amabilidad, su sonrisa, su cariño, empatía, hay que ayudarles y habrá que votar a aquellos que les ayudan”.

Noticias relacionadas

El cantante, que también ha trabajado como actor en la serie ‘Respira’, cerró su intervención con un mensaje directo: “Tenemos una sanidad pública en este país que es la leche y ahora no lo es porque las condiciones no están como deberían. Es algo que nos caracteriza y para aquel que sea tan patriótico, pues más a favor de obra, que lo hagamos a través de la salud que es lo que nos hace humanos”.