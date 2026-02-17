Sorpresa histórica en Pasapalabra: una espectadora argentina pasa de ganar un sueldo de más 1.200 euros a recibir 1,5 millones de euros libres de impuestos en el programa de Roberto Leal

Pasapalabra puede cambiar la vida de las personas. Manu y, sobre todo Rosa son ejemplos de ellos. Pero todo tiene un comienzo... Dar el paso de ser espectador a concursante de Pasapalabra puede ser sólo cuestión de presentarse al próximo casting abierto organizado por el programa. Leyendas como Manu y Rosa lo hicieron, él en Madrid y ella en La Coruña, y el resto es una experiencia inolvidable, para uno con el récord de longevidad y para la gallega con un bote histórico.

Emularles es muy sencillo. "Pasapalabra ha organizado un casting abierto para el jueves 26 de febrero en CaixaForum Madrid. La dirección exacta es Paseo del Prado, 36; y el horario: de 10:00 a 18:00 horas. Presentarte es el primer paso para llegar a vivir una experiencia inolvidable. ¡Anímate a participar para convertirte en próximo concursante de Pasapalabra", cuentan desde el programa.

Y es que uno de los casos más llamativos es el de Rosa Rodríguez, la gallega que ha consegudido hacerse con el bote histórico de 2,7 millones de euros ante un Manu que solo pudo felicitar a su rival tras más de 400 programas luchando por conseguir este premio final. En una etapa de mucho movimiento en la Silla Azul, apareció Rosa Rodríguez para aportar estabilidad y marcar una etapa en Pasapalabra. Profesora de inglés y español, esta aspirante procedente de La Coruña apareció con una gran sonrisa y con mucha dulzura, tanta como el bizcocho de limón del que presumió ante Roberto Leal como buena cocinera y especialmente repostera.

Ya como concursante, jugó su primer Rosco por un bote de 880.000 euros. Cuando Roberto Leal le preguntó qué haría con ese dinero, Rosa sorprendió con una dedicatoria que dejaba ver tanto su carácter familiar como detalles de su pasado: “Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres, cuando yo era pequeña, sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos”, ha afirmado. Pocos programas más tarde, reveló que realmente nació en Argentina. Cuando era muy pequeña, su familia se trasladó a Galicia.

Rosa pasó de ser una fiel espectadora del concurso, con una profesión cuyo sueldo en España varía según la experiencia, tipo de contrato y centro, situándose generalmente entre 23.000 y 35.000 euros anuales ha conseguir embolsarse 1,5 millones de euros netos. Decimos esta porqué pese a que el bote final era de 2.716.000 euros (el mayor de la historia del programa)., Hacienda se quedó con un total de 1,2 millones de euros.