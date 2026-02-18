Anabel Pantoja, muy sincera sobre lo ocurrido con el padre de su hija: "No apostaba por nuestro amor"

Derrochando complicidad y estilo con dos looks opuestos -una en negro en clave sensual, y la otra en crema con un toque más aniñado y angelical- Anabel Pantoja e Isa Pantoja han asistido juntas a la impresionante fiesta inspirada en la Regencia británica, con la que 'Los Bridgerton' han presentado su nueva temporada en el Casino de Madrid.

Entre risas, las primas han confesado que ambas son "muy románticas", y tan fans de la serie que incluso de camino al evento han ideado su propia "trama", en la que la influencer se habría quedado viuda y su prima aspiraría a ser el "diamante de la temporada".

En un gran momento personal para ambas marcado por su maternidad -Isa fue madre por segunda vez de Cairo en junio de 2025 mientras la hija de Anabel, Alma, tiene ya 15 meses- aseguran que "el amor de madre no se puede describir, es algo que tenéis que vivir y que se expresa con el día a día". "Nos pasamos el día pidiéndonos consejos, ya no hablamos prácticamente de nuestras cosas, es como todo el rato de cosas de los niños" reconoce la hermana de Kiko Rivera.

Mucho más cómoda ante las cámaras de lo habitual -quizás por la presencia de su prima- la hija de Bernardo Pantoja se ha sincerado como nunca sobre su Lord Bridgerton particular, David Rodríguez: "La paciencia, el apoyo, al final es eso. Y también en una relación a distancia como tenemos, que él está a caballo, nunca mejor dicho, en carruaje".

"La gente no apostaba por nuestro amor porque eso le pasa a la prensa... No daban un duro ni por Asraf ni por David. De hecho, yo con David rompo todas las semanas y tengo crisis. Yo no me canso, me canso ya por otras cosas. Ya todo lo que se dice... yo ya tengo otros problemas" ha confesado, dejando claro que nada hay de cierto en las veces que se ha hablado de crisis con el fisioterapeuta cordobés.

Y aunque ambas han evitado pronunciarse sobre la relación de Kiko y Lola García, y su distanciamiento de Irene Rosales, no han dudado en definirse mutuamente presumiendo de su maravillosa relación: "Yo diría que Anabel es una persona que se entrega muchísimo, es muy generosa y es muy risueña e intensa para todo también, o sea, para lo bueno y para lo malo" ha expresado Isa. "Bueno, ella es maravillosa, ya lo veis, a mí lo que me gusta mucho es su saber estar, es muy inteligente. Y sobre todo tiene muy bien la cabeza, que hoy en día no se tiene" ha añadido a su vez Anabel.