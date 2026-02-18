La hija de Kiko Matamoros se rompe entre lágrimas al relatar la separación tras la "violenta" discusión: "La conversación tuvo momentos muy violentos"

Laura Matamoros ha reaparecido en el plató de 'Espejo Público' tras salir a la luz la fortísima discusión que habría protagonizado hace varias semanas en Aravaca con Carlo Cosntanzia, cuando su primo le habría reprochado hablase de él en televisión, apuntando muy enfadado que le perjudicaba que pidiese que se posicionase públicamente entre su madre, Mar Flores, y su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, después de que la modelo haya relatado en sus memorias el maltrato que habría sufrido por parte del italiano durante su matrimonio.

Una tensa pelea tras la que su relación se habría roto completamente, y sobre la que Laura se ha sincerado este miércoles muy emocionada, incapaz de contener las lágrimas al revelar que se sintió coaccionada por su primo.

"Me molesta mucho y me puedo oler por parte de quién puede venir este enfado. Me parece lamentable y vergonzoso que me quemen. La conversación con mi primo fue muy violenta y me duele hablar de este tema porque me siento mal el hablar así de mi primo porque lo he querido mucho" ha expresado completamente rota.

"Me duele que esté pasando todo esto por decir algo que me parece mal en televisión y es verdad que son momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos" ha confesado, reconociendo que se sintió "muy coaccionada durante esa conversación".

"Es muy violenta la situación que yo viví en ese coche. Estábamos en una calle y nos metimos por hablarlo en privado, y no estoy contando nada, pero el contexto de la conversación es muy duro" ha añadido sin entrar en detalles, aunque sí ha destapado que las cosas que Carlo le dijo fueron "muy fuertes", especialmente la manera en la que le dijo "que ni yo ni nadie de mi familia puede hablar de él".

Además, Laura se ha pronunciado sobre las declaraciones de Mar Flores este martes en el baile de máscaras de 'Los Bridgerton', donde visiblemente incómoda dejó claro que "me parece fantástico porque todo el mundo tiene derecho a trabajar y a vivir profesionalmente como quieran, pero yo hablo de mí, gracias".

"Me duelen estas declaraciones de mi tía porque somos familia, y me duele por cómo tiene que estar ahora mismo al verse en medio de esta guerra" ha confesado.