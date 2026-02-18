Preocupación por el estado de salud de Marta Peñate tras sus últimas declaraciones: "Dolores heavys"
La colaboradora de televisión es muy activa en las redes sociales
Los seguidores de Marta Peñate están muy preocupados por su estado de salud tras sus últimas declaraciones en las redes sociales, donde es muy activa: "Dolores heavys".
Y es que la colaboradora se ausentó momentáneamente de las redes sociales y publicó una story en su perfil oficial de la red social de Instagram para explicar lo que le había pasado.
La razón de su ausencia fue que le había venido la regla "con dolores heavys", algo que aseguró que le llama la atención aguantar la regla "para ser tan poco fértil".
Haters
También da cuenta Marta Peñate que "tengo humor negro hasta para mis desgracias, así aprenden los haters que ya no me hacen daño tan fácil, mejor así".
