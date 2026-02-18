Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Telecinco fulmina este programa de corazón del fin de semana por sus malos datos de audiencia: "No podrán despedirse de los espectadores"

La cadena no está en su mejor momento

Telecinco fulmina este programa de corazón del fin de semana por sus malos datos de audiencia: &quot;No podrán despedirse de los espectadores&quot;

Telecinco fulmina este programa de corazón del fin de semana por sus malos datos de audiencia: "No podrán despedirse de los espectadores" / Telecinco

Benito Domínguez

Desde hace unos años, Telecinco parece no remontar. Y su problema con las audiencias se ha llevado por delante una nueva víctima, el programa de corazón del fin de semana que no podrá despedirse de los espectadores.

La decisión ha sido fulminante tras las emisiones del pasado sábado y domingo, Vaya Fama, con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, no volverá a ver la luz. La apuesta para sustituir a Socialité no ha cuajado en audiencias, perdiendo cada semana contra DCorazón en TVE. De nada sirvió que fuera una apuesta fresca y juvenil, parece que no es lo que quieren los espectadores.

Los presentadores de Vaya Fama

Los presentadores de Vaya Fama / Telecinco

En su lugar pasará a emitirse El Precio Justo, concurso que acaba de revivir Telecinco, y que de momento está dando muy buenos resultados con Carlos Sobera al frente.

Noticias relacionadas y más

Fiesta

Con el fin de Vaya Fama, la única apuesta para el corazón en Telecino durante el fin de semana es Fiesta, que a pesar de que los datos de audiencia tampoco son para tirar cohetes, Emma García consigue aguantar con sus colaboradores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
  3. Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
  4. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  5. La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
  6. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  7. En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
  8. Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes

Avilés busca su mejor mantecado casero en un concurso que pone en valor la tradición repostera avilesina

Avilés busca su mejor mantecado casero en un concurso que pone en valor la tradición repostera avilesina

Avilés abre el plazo de solicitudes de subvenciones para AMPAS y AFAS en 2026

Avilés abre el plazo de solicitudes de subvenciones para AMPAS y AFAS en 2026

La borrasca Pedro pondrá el jueves en aviso a 14 comunidades por viento, olas y nieve

La borrasca Pedro pondrá el jueves en aviso a 14 comunidades por viento, olas y nieve

Colas en Ikea para conseguir el nuevo limonero que puedes plantar en casa más barato del mercado: perfecto para balcón o terraza

Colas en Ikea para conseguir el nuevo limonero que puedes plantar en casa más barato del mercado: perfecto para balcón o terraza

Avilés celebra el Día de la Llingua Materna con folk en asturiano

Avilés celebra el Día de la Llingua Materna con folk en asturiano

Mañana habrá colas kilométricas en Costo para hacerse con la aspiradora Dyson más potente que tiene un increíble descuento

Mañana habrá colas kilométricas en Costo para hacerse con la aspiradora Dyson más potente que tiene un increíble descuento

Presentación en Llanes de un libro sobre el poeta y narrador Manuel Arce, figura clave de la vida cultural de Cantabria

Presentación en Llanes de un libro sobre el poeta y narrador Manuel Arce, figura clave de la vida cultural de Cantabria

Amor líquidu

Tracking Pixel Contents