Telecinco fulmina este programa de corazón del fin de semana por sus malos datos de audiencia: "No podrán despedirse de los espectadores"
La cadena no está en su mejor momento
Desde hace unos años, Telecinco parece no remontar. Y su problema con las audiencias se ha llevado por delante una nueva víctima, el programa de corazón del fin de semana que no podrá despedirse de los espectadores.
La decisión ha sido fulminante tras las emisiones del pasado sábado y domingo, Vaya Fama, con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, no volverá a ver la luz. La apuesta para sustituir a Socialité no ha cuajado en audiencias, perdiendo cada semana contra DCorazón en TVE. De nada sirvió que fuera una apuesta fresca y juvenil, parece que no es lo que quieren los espectadores.
En su lugar pasará a emitirse El Precio Justo, concurso que acaba de revivir Telecinco, y que de momento está dando muy buenos resultados con Carlos Sobera al frente.
Fiesta
Con el fin de Vaya Fama, la única apuesta para el corazón en Telecino durante el fin de semana es Fiesta, que a pesar de que los datos de audiencia tampoco son para tirar cohetes, Emma García consigue aguantar con sus colaboradores.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes