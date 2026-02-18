Telecinco fulmina este programa de corazón del fin de semana por sus malos datos de audiencia: "No podrán despedirse de los espectadores"

Desde hace unos años, Telecinco parece no remontar. Y su problema con las audiencias se ha llevado por delante una nueva víctima, el programa de corazón del fin de semana que no podrá despedirse de los espectadores.

La decisión ha sido fulminante tras las emisiones del pasado sábado y domingo, Vaya Fama, con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, no volverá a ver la luz. La apuesta para sustituir a Socialité no ha cuajado en audiencias, perdiendo cada semana contra DCorazón en TVE. De nada sirvió que fuera una apuesta fresca y juvenil, parece que no es lo que quieren los espectadores.

En su lugar pasará a emitirse El Precio Justo, concurso que acaba de revivir Telecinco, y que de momento está dando muy buenos resultados con Carlos Sobera al frente.

Fiesta

Con el fin de Vaya Fama, la única apuesta para el corazón en Telecino durante el fin de semana es Fiesta, que a pesar de que los datos de audiencia tampoco son para tirar cohetes, Emma García consigue aguantar con sus colaboradores.