Un trabajador de Pasapalabra se sincera sobre lo ocurrido en el millonario bote y da una explicación: "Evidentemente, no se puede acertar las 25 palabras"

Historia de Pasapalabra, de los concursos, de la televisión. Rosa Rodríguez se ha convertido en la campeona más importante en los casi 26 años del programa al completar El Rosco y conquistar el bote récord de 2.716.000 euros. Se convierte así en la sucesora de Óscar Díaz, certifica que supera el premio de Rafa Castaño y se suma al club de héroes que inauguraron Pablo Díaz y Sofía Álvarez de Eulate en la actual etapa.

Rosa siempre ha sido consciente de su figura como referente para futuros concursantes, una realidad que se ha acrecentado como ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Sin embargo, hay una etiqueta que le ha pesado más que ninguna otra: "Al principio notaba que tenía que hacerlo muy bien, que tenía que ser muy buena, porque tenía que demostrar que las mujeres también podemos estar a la altura de los hombres". La coruñesa reconoce en esta entrevista que sentía esa presión "quizás autoimpuesta": "Parece que las mujeres tenemos que ir en representación de las mujeres cuando los hombres parece que siempre van a título propio". Sin embargo, esa sensación fue cambiando "con el paso del tiempo": "Me he ido despojando de eso y ha sido una liberación".

La concursante ya jamás podría olvidar a Earl Morrall. El apellido de este “jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”, como le ha leído Roberto, ha sido el tan deseado acierto 25 que le ha convertido en la ganadora del Rosco de Pasapalabra.

Rosa se une a un Olimpo de ganadores formado por Pablo Díaz, Sofía Álvarez, óscar Díaz y Rafa Castaño. Precisamentee este último ostentaban el récord del bote más alto de la historia del programa hasta que Rosa dictó sentencia ante Manu. Y es que un nombre propio convirtió en millonaria a la coruñesa. "Lo tenía mirado hacía tiempo", reconoce Rosa sobre la respuesta que le ha valido un premio de 2.716.000 euros. De hecho, tuvo un pensamiento cuanto Roberto Leal le leyó el enunciado de la M: "Esto me lo tenía que mirar y no me lo llegué a mirar". En esa primera vuelta, ni escuchó el año. Sin embargo, se fue dando cuenta de que podía ser la clave del bote cuando dejó pendiente la V sabiendo que era vitáfono. Y aún más acertó "escampavía" en la segunda ronda. "Me puse a temblar", confiesa. Al volver a escuchar la pregunta, la coruñesa se da cuenta del año y de que le cuadra. "Fue lo primero que se me vino", explica. A partir de ahí llegaron realmente los nervios porque, pese a sus dos 24 anteriores, nunca se había visto con una posibilidad real de completar El Rosco como ahora. "Tenía una opción que me cuadraba todo", asegura. La respondió... y el resto es historia de Pasapalabra.

Pero,¿cómo es posible adivinar todo el rosco? Borja Pérez, jefe de guion de 'Pasapalabra' lo explicaba tras la victoria de Rafa en el programa de la Cadena Ser, La Ventana, donde confesaba cómo se prepara esta prueba definitoria. "El rosco que ganó era uno más para nosotros. Buscas palabras más difíciles que otras", contaba a la emisora. "Evidentemente, no se puede acertar las 25 palabras porque eso está reservado para los grandes concursantes, pero sí se pueden hacer 17 o 18", explica sobre la posibilidad de que cualquiera puede intentar completarlo desde casa.