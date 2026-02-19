Alejandra Rubio estalla ante la polémica de su novio con sus primos: "Carlo no ha estado en la cárcel por ningún delito violento"

Indignadísima. Así ha reaparecido Alejandra Rubio en el plató de 'Vamos a ver' después del mensaje con el que Diego Matamoros ha echado más leña al fuego en la guerra entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia, compartiendo en sus stories de Instagram dos vídeos incluyendo el número 016 para víctimas de maltrato para relatar cómo, tras el tenso y violento encontronazo que habrían tenido los primos, había aconsejado a su hermana denunciar al hijo de Mar Flores y que pasase la noche en el calabozo.

"Yo es que ahora mismo estoy en la balanza de, o me llevo a todo el mundo por delante, o voy a ser correcta, no sé lo que voy a decir, sobre la marcha" ha reconocido, tachando la publicación de Diego de "vergúenza". "Cuando lo he visto me he quedado en shock, Carlo tomará las medidas que tenga que tomar. Es falso. No sabemos dónde vive Laura, y nadie ha acorralado a nadie" ha asegurado.

"Me perturba muchísimo el motivo, no lo llego a entender porque no ha pasado absolutamente nada. No entiendo la actitud de Laura, mucho menos la actitud de Diego, y me perturba como se puede llegar... Poner el teléfono de maltrato contra la violencia de género en un vídeo de Instagram me parece de ser una persona poco inteligente. Diego Matamoros, ¿tú eres una persona muy normal que no has tenido ningún problema en la vida? Que Carlo tiene un hijo, que tiene una familia, ¿en qué momento de la vida se os va tanto la pinza?" ha añadido cada vez más enfadada.

Apuntando rotunda que todo esto que están diciendo "se puede demostrar" -aunque no ha respondido a las preguntas de sus compañeros de si su pareja tendría pruebas de lo que realmente ocurrió con Laura- Alejandra ha pedido a la influencer "que salga en cualquier sitio y rectifique todo esto. Que diga que todo lo que dice su hermano es falso y rectifique sus palabras de que Carlo es una persona violenta".

"Carlo no ha estado en la cárcel por ningún delito violento, eso para empezar. Que se le deje de persona violenta, de un carcelario, no tenéis vergüenza. Y si queréis que lloremos vamos a llorar todos porque yo también sé llorar y dar pena" ha añadido implacable. "Esto no se puede permitir, no sé cómo se les ha ido la cabeza a ese nivel" ha reconocido.

Como ha asegurado, entre Carlo y Laura no había ninguna relación, y ha insistido que lo único que pasó fue que "tras las declaraciones de Laura en ese programa que le pide que se posicione, Carlo le dijo que no le pusiera en el compromiso de posicionarse en algo que le estaba haciendo tanto daño, porque él quiere conservar a sus dos padres".

"Insinuando que quemamos fotos de ella... ¿pero qué os pasa en la cabeza? Que yo soy la q maneja todo, la mano que mece la cuna... pero de verdad, esta chica me conoce desde que soy pequeña por su hermana, y conociéndome que diga eso sabiendo que es completamente falso..." ha apuntado dolida, dejando claro que lo único que ha hecho siempre es "intentar alejarme del conflicto, no dinamitar las cosas, callarme por la paz común".

"Tengo opinión y muchas veces me la tengo que callar por no hacer daño. Yo no me meto en absolutamente nada, pero como te metas con mi familia es otra cosa porque Carlo es mi familia" ha advertido a la influencer, asegurando que nunca ha manipulado a Carlo respecto a su prima "porque es un tío con bastante personalidad para hacer lo que le de la gana. Y además yo con su prima me he llevado fenomenal toda la vida, y mi madre también".

"La principal prueba (de que Diego miente) es que Carlo nunca ha estado en casa de Laura. Que tenga un poco de decencia esta chica y salga y diga que es mentira. Utilizar de lo que ha estado en la cárcel es un argumento fácil. Yo sé toda la verdad, y si esto va a llegar a más no puedo meterme" ha añadido apelando a la influencer de nuevo a que rectifique lo que ha dicho su hermano.

Alejandra también se ha pronunciado sobre el comunicado que ha emitido Mar Flores pidiendo a su hijo y a su sobrina que solucionen este tema en privado apelando a la cordura, el respeto y la responsabilidad. Un mensaje al que la hija de Terelu Campos ha reaccionado asegurando que "no es su forma de hablar ni de pronunciarse. Luego seré yo la bruja piruja que se sienta y dice 'como te metas con mi famiia...'. Me tenía que haber callado, para que me meto yo en esto, pero para mí es inevitable defender al padre de mi hijo. Le están acusando de una cosa muy grave".

Apoyo de su madre

"Para lo que es ella que no se mete en nada me parece bien el comunicado. Tendrán una conversación en privado y cuento con que Carlo tiene el apoyo de su madre. Si el comunicado hubiese sido más heavy se hubiese dicho que está alimentando la polémica, y para ella tiene que ser muy difícil" ha admitido.