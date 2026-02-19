Mar Flores rompe su silencio en la polémica entre su hijo y su sobrina: "Se están utilizando palabras muy duras"
La modelo ha utilizado sus redes sociales
Mar Flores era la única que faltaba por pronuncirse sobre la guerra mediática desatada en los últimos días entre Carlo Constanzia y Laura Matamoros después de que ella revelase la tensa y violenta discusión que habría tenido con su primo, a la que se sumaba este jueves Diego Matamoros con un durísimo comunicado incluyendo el número 016 contra la violencia de género desvelando que le habría aconsejado a su hermana que denunciase a su primo y que pasase la noche en el calabozo, definiendo al novio de Alejandra Rubio como un "matón de tres al cuarto".
Ante esta creciente escalada de tensión en el conflicto familiar, y después de que el actor haya emitido un comunicado urgente defendiéndose de las falsas acusaciones de sus primos y anunciando que ha puesto el tema en manos de sus abogados para iniciar medidas legales e ir hasta las últimas consecuencias por esta vulneración a su honor y a su imagen pública, la modelo ha roto su silencio.
A pesar de que hace unos días esquivó las preguntas sobre el conflicto entre Carlo y Laura apuntando que "todo el mundo tiene derecho a trabajar y a vivir profesionalmente como quieran, pero yo hablo de mí", finalmente Mar ha decidido dar un paso al frente para pedir "cordura, respeto y responsabilidad" e intentar acabar con esta guerra.
"Me resulta inevitable no pronunciarme ante lo ocurrido en las últimas horas. Para mí y para toda mi familia, esta situación no está siendo fácil, ni creo que del todo justa" comienza el comunicado que ha publicado a través de sus historias de Instagram.
Como ha expresado, "quiero y adoro a mi hijo, y quiero y adoro a mi sobrina Laura. Y precisamente por el cariño que siempre ha existido entre ellos, creo que estos temas deberían tratarse en la intimidad y con respeto". "Tal y como se lo he transmitido a ambos tras lo sucedido" ha añadido, revelando así que ha hablado tanto con Carlo como con Laura sobre este asunto.
"Se están utilizando palabras muy duras, y es importante recordar que las palabras pesan y tienen consecuencias" se ha lamentado, explicando que si "no me pronuncié el otro día en el photocall fue porque, como dije a principios de año, no quiero hablar por nadie que no sea yo". "Lo hago para proteger la paz y la tranquilidad de toda mi familia" ha asegurado.
Cordura
Un mensaje que ha finalizado pidiendo a todos los implicados en esta guerra mediática "cordura, respeto y responsabilidad".
