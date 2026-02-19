Polémica por la supuesta ruina de Tamara Falcó: la respuesta de su marido al ser preguntado al respecto

La supuesta mala racha económica de Tamara Falcó ha puesto el foco en las finanzas del mediático matrimonio, después de que haya salido a la luz que una de las sociedades vinculadas a la marquesa arrastra importantes pérdidas y se encuentra en una situación muy delicada, con un riesgo financiero elevado y un patrimonio neto en negativo, hasta el punto de rozar la quiebra técnica según los análisis publicados.

Un contexto de números rojos que ha disparado titulares sobre que Tamara estaría prácticamente "arruinada", mientras su marido, Íñigo Onieva, sigue adelante con su ambicioso proyecto de ocio nocturno en la Milla de Oro madrileña, un club privado de altas cuotas cuya apertura se ha retrasado unas semanas pero que promete convertirse en uno de los puntos más exclusivos de la capital.

En medio de este ruido, Íñigo reaparece en público para felicitar con cariño a su suegra, Isabel Preysler, en un día muy especial para ella. "Que cumpla muchos más y nos diga el secreto", comentaba con una sonrisa, dejando entrever la buena sintonía que mantiene con la madre de Tamara y esquivando cualquier sombra de crisis familiar.

Mucho más incómodo se mostró al ser preguntado por la información que salió hace unos días sobre la mala situación de una de sus sociedades, que ha reavivado el debate sobre el verdadero estado económico del matrimonio. Lejos de entrar en detalles, el empresario zanjó el asunto con un escueto "Todo perfecto, muchas gracias", evitando confirmar o desmentir los datos y reforzando la imagen de discreción con la que intenta gestionar sus negocios en plena exposición mediática.

Nuevo local

Horas antes, las cámaras captaron a Íñigo Onieva en su nuevo local de Madrid, donde ultima personalmente los preparativos de la inminente apertura. Muy involucrado en todos los detalles, el marido de Tamara Falcó se dejó ver junto a parte de su equipo supervisando la fachada del establecimiento y revisando el avance de las obras, volcado en que nada falle en su nuevo proyecto empresarial mientras las finanzas de su entorno sentimental acaparan titulares.