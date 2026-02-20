Comentario en directo
Nacho Abad desata la polémica al llamar “tipa” a la denunciante del caso Móstoles: “¿Voy a la cárcel?”
El presentador de ‘En boca de todos’ rectifica en directo tras las críticas de sus colaboradores y provoca una ola de indignación en redes.
Carlos Merenciano
La dimisión de José Ángel González, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, tras ser citado por una presunta agresión sexual, y el cruce de acusaciones políticas entre el PP y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han vuelto a situar la violencia de género en el centro del debate público. En ese contexto, una intervención en televisión ha generado una nueva controversia.
Durante la emisión de ‘En boca de todos’, en Cuatro, el presentador Nacho Abad se refirió a la denunciante del caso del alcalde de Móstoles con una palabra un poco peculiar: “He tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles, a la concejala de Móstoles”. Sus propios colaboradores le corrigieron de inmediato: “No le llames tipa” y “¡Por favor, que es víctima!”.
Abad respondió defendiendo que se trataba de un lapsus: “Perdón, he corregido. He dicho tipa y he dicho concejala. ¡Oye, linchadme! ¿Voy a la cárcel? ¿Vosotros no tenéis lapsus nunca?”. Además, matizó sobre la exconcejala: “No es víctima, es denunciante, es afectada, pero no es víctima”, una afirmación que también generó debate.
El fragmento se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron el tono empleado por el comunicador. Entre las respuestas destacó la de la periodista especializada en violencia de género Ana Bernal-Triviño, quien recordó que, según el Estatuto de la Víctima, la persona denunciante mantiene esa condición durante el proceso judicial.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo