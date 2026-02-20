Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Comentario en directo

Nacho Abad desata la polémica al llamar “tipa” a la denunciante del caso Móstoles: “¿Voy a la cárcel?”

El presentador de ‘En boca de todos’ rectifica en directo tras las críticas de sus colaboradores y provoca una ola de indignación en redes.

Nacho Abad en 'En boca de todos'

Nacho Abad en 'En boca de todos' / Cuatro

Carlos Merenciano

Madrid

La dimisión de José Ángel González, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, tras ser citado por una presunta agresión sexual, y el cruce de acusaciones políticas entre el PP y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han vuelto a situar la violencia de género en el centro del debate público. En ese contexto, una intervención en televisión ha generado una nueva controversia.

Durante la emisión de ‘En boca de todos’, en Cuatro, el presentador Nacho Abad se refirió a la denunciante del caso del alcalde de Móstoles con una palabra un poco peculiar: “He tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles, a la concejala de Móstoles”. Sus propios colaboradores le corrigieron de inmediato: “No le llames tipa” y “¡Por favor, que es víctima!”.

Abad respondió defendiendo que se trataba de un lapsus: “Perdón, he corregido. He dicho tipa y he dicho concejala. ¡Oye, linchadme! ¿Voy a la cárcel? ¿Vosotros no tenéis lapsus nunca?”. Además, matizó sobre la exconcejala: “No es víctima, es denunciante, es afectada, pero no es víctima”, una afirmación que también generó debate.

Noticias relacionadas

El fragmento se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron el tono empleado por el comunicador. Entre las respuestas destacó la de la periodista especializada en violencia de género Ana Bernal-Triviño, quien recordó que, según el Estatuto de la Víctima, la persona denunciante mantiene esa condición durante el proceso judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  2. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  3. Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
  4. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  6. Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
  7. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
  8. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo

Ya es oficial, si llevas más de 18 meses de baja sin ir al tribunal médico seguirás cobrando, pero hay que revisar las notificaciones de la Seguridad Social

Polémica por la supuesta ruina de Tamara Falcó: la respuesta de su marido al ser preguntado al respecto

Polémica por la supuesta ruina de Tamara Falcó: la respuesta de su marido al ser preguntado al respecto

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la estación de planchado a vapor más potente del mercado con la que tendrás tu ropa lista en muy poco tiempo

Colas el Lidl desde primera hora de la mañana este sábado para conseguir el gimnasio en casa por menos de 23 euros

Los problemas de sueño en niños a los 8-9 años pueden estar relacionados con el TDAH, según un estudio

Los problemas de sueño en niños a los 8-9 años pueden estar relacionados con el TDAH, según un estudio

¿Por qué hacen huelga los médicos? Todas las claves de sus protestas

¿Por qué hacen huelga los médicos? Todas las claves de sus protestas

VÍDEO: La Villa (Mieres) lucha por no apagarse tras la explosión que la sacudió hace un año

Un 'stage' para la historia: concentración de las selecciones asturianas 3x3 de baloncesto en Llanes

Un 'stage' para la historia: concentración de las selecciones asturianas 3x3 de baloncesto en Llanes
Tracking Pixel Contents