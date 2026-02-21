El método secreto de las 70.000 palabras que usan los ganadores del bote de Pasapalabra y que acaba de salir a la luz

Es uno de los concursos más conocidos y seguidos de la historia de la televisión. Su fama traspasa fronteras. Casi nadie pudo evitar hace unas semanas hablar de Rosa, la ganadora del bote de Pasapalabra en Antena 3, por eso muchos se sintieron tentados a pensar (e incluso a afirmar) que había tongo en el programa de la principal cadena de Atresmedia. Algunos medios han recurrido en las últimas semanas a contactar con exganadores del bote para saber cómo les cambió la vida un premio que en casi todos los casos (contando el global) superó los dos millones de euros y que, en muchas ocasiones, supuso un cambio total de vida.

En este caso Óscar Díaz, ganador del bote en 2024 desveó que tenía un método: el de las 70.000 palabras. Y es el primero que lo comenta.

Algunos no son tan sofisticados o claros como Óscar pero si que hay una cosa clara: los concursantes graban varios programas en un día pero, aún así, se trata de presonas que tienen que renunciar por completo a su vida para deicarse en cuerpo y alma a la televisión. Dejan el trabajo y se ponen a estudiar sin parar con la promesa de un premio que puede llegar (o no).

Pasapalabra es uno de los concursos más populares de la televisión española, conocido por su formato entretenido y educativo. Originalmente basado en el programa británico The Alphabet Game, este concurso debutó en España en 2000, siendo emitido por la cadena Antena 3 en sus primeras temporadas. Más tarde, en 2007, se trasladó a Telecinco, donde alcanzó una gran notoriedad y se consolidó como uno de los espacios más vistos de la televisión española. Finalmente, acabaría recalando de nuevo en Antena 3.

El concepto básico de Pasapalabra se centra en las habilidades lingüísticas y el conocimiento general de los participantes. El programa consta de varias pruebas en las que los concursantes deben resolver diferentes tipos de juegos relacionados con el vocabulario, las definiciones y las palabras. El objetivo principal es completar un "rosco" de 25 letras, en el que cada una corresponde a una palabra que el participante debe adivinar a partir de una definición dada. Si el concursante responde correctamente, avanza en el juego, pero si no sabe la respuesta o se equivoca, se le puede dar la oportunidad de pasar a la siguiente letra.

Uno de los momentos más esperados y emocionantes del programa es el famoso "rosco final". En esta prueba, los concursantes deben responder a las definiciones de palabras correspondientes a las letras del abecedario. El participante que logre completar el rosco de manera correcta en el menor tiempo posible o con el mayor número de aciertos puede ganar un importante premio en metálico. Si un concursante no consigue completar el rosco, puede optar por "pasar palabra", lo que le permite continuar en el juego con la posibilidad de regresar a esa letra más tarde.