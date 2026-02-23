Comunicado de Alejandra Rubio tras duros momentos por la ruptura y la denuncia: se sintió "violentada"

Alejandra Rubio se ha sentado este lunes en el plató de 'Vamos a ver' para responder a la entrevista de Laura Matamoros en '¡De Viernes!' revelando cómo fue su discusión con Carlo Costanzia. Desmarcándose de las duras declaraciones de su hermano Diego sobre su primo -llegando a aconsejarle incluso que le denunciara- la influencer ha reconocido que aunque se sintió "violentada" por los términos en los que el hijo de Mar Flores le advirtió que como siguiese hablando de él en televisión podría ir a algún programa a relatar a su vez episodios delicados que se han vivido en su familia, en ningún momento sintió miedo ni consideró que la situación fuese denunciable.

Unas palabras que ha aplaudido la hija de Terelu Campos: "No me quiero dejar nada. Lo primero, siento que ha reculado en muchos aspectos, me gusta que haya dicho que para ella no es motivo de denuncia. Deja bastante claro que no hay violencia, otra cosa es que te sientas mal porque son primos... ha cambiado mucho la versión que es lo que yo pretendía que hiciera porque han hecho mucho daño sus palabras".

Sin embargo, Alejandra ha asegurado que "hay cosas que no entiendo, porque Laura dice que no quería llegar a este punto, no quería que sucediera, pero la que lo cuenta todo es ella".

"Lo más importante es que se desvincule de una persona que es su hermano que ha dicho cosas muy graves" ha destacado, revelando que "por lo que tengo entendido", Carlo sí va a tomar medidas contra Diego. "Está muy dolido, no se le olvida ninguna de las declaraciones que ha dado porque lo que se diga se queda ahí. A Diego por supuesto le va a denunciar porque Diego no ha reculado en absolutamente nada. Le pregunta la prensa de calle y vuelve a reafirmar lo que ha dicho antes y más" ha expresado rotunda, dejando claro que no hubo "ninguna amenaza" de su novio a Laura.

Respecto a cómo se encuentra Carlo, al que ha defendido a capa y espada una vez más, ha desvelado que "está muy dolido. Le duelen cosas porque al final es su prima y se han dicho cosas muy feas respecto a él, y siempre se le acusa de lo mismo por haber estado en prisión".

Dejando claro que confía completamente en su novio y sabe que no le ha ocultado nada sobre su conversación con Laura, Alejandra ha mandado un mensaje a la influencer después de que ésta le haya acusado de "alimentar" esta polémica: "Dice que debería callarme, pero es ella la que me ha metido aquí porque me menciona, menciona a mi madre, dice que la relación familiar se ha roto por la foto en el cumpleaños de mi madre y son acusaciones que no nos pertenencen a ninguna de las dos".

Sobre la actitud de Terelu con la influencer durante su entrevista en '¡De Viernes!', la nieta de María Teresa Campos ha reconocido que "quiso ser conciliadora, tiene una edad que no se quiere meter en nada", pero ha dejado claro que "eso no quiere decir que no apoye a Carlo. Está a su lado completamente, le parece una barbaridad todas las cosas que se han dicho", poniendo en duda las informaciones de sus compañeros de que su madre estuvo de lo más cariñosa con Laura en maquillaje. "Yo he hablado con ella y me ha contado otra cosa" ha sentenciado sin entrar en detalles.

Por último, Alejandra también ha comentado las declaraciones de la creadora de contenido revelando que su tía Mar Flores se habría posicionado con ella en privado: "Yo de eso no voy a hablar. Eso puede ser un sentimiento porque está hablando de sentimientos. Puede sentir que se está posicionando Mar de su lado y no es así" ha zanjado.