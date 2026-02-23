Paran Pasapalabra tras la victoria de Rosa para comunicar el triste fallecimiento y la promesa: “Antes no lo he dicho porque no me quería emocionar"

Desde que Rosa ganó Pasapalabra, el concurso va aun ritmo verteginoso de idas y venidas de a causa de la silla azul que ya ha mandado a casa a varios aspirantes. Uno de los últimos concursantes ha sido Adrián Soler. Ha llegado al plató como aspirante, pero ha logrado ganar a Francisco en la Silla Azul. En su presentación, este barcelonés, controlador aéreo de profesión y a punto de ser padre, ha mandado un cariñoso saludo a su mujer: “La quiero con locura, va a ser una madraza”. Además, ha bromeado con que tenía que ganar para no tener que dormir en el sofá, un castigo que ha evitado con mucho mérito.

Por lo tanto, Adri ha podido jugar su primer Rosco. Justo antes de empezar, ha querido dedicarlo. “Antes no lo he dicho porque no me quería emocionar y no quería obnubilarme en la Silla Azul, pero el motivo por el que estoy aquí es por mi padre, que el año pasado falleció”, ha contado con emoción. El concursante ha contado que le prometió que llegaría dedicarle un Rosco. Ha logrado cumplir su palabra. Roberto Leal, apoyándole, ha afirmado que iban a hacer la prueba en su memoria.

Pero su aventura en el cocnrusod e Antena 3 ha durado menos de lo que le gustaría... Y es que pasar por la Silla Azul es siempre un trago amargo para cualquier concursante de Pasapalabra. Adri, tras haber logrado ganarse un hueco en el programa gracias a esta misma prueba, se ha tenido que jugar su permanencia después de haber perdido su primer Rosco. Antonio ha sido el aspirante que ha llegado al plató dispuesto a ganarse un hueco en el equipo azul y ha demostrado, desde el principio, muchas ganas de ocupar el asiento fijo en el concurso. Con un cara a cara impecable, de los más tensos que se recuerdan, el valenciano ha conseguido la oportunidad de luchar por el bote. Tras uno de los duelos más largos, intensos y competidos que se recuerdan en la Silla Azul, Adri se ha visto obligado a despedirse de su efímera experiencia en Pasapalabra y dar relevo a un nuevo competidor para Alejandro.

Y después de haberse ganado un puesto en Pasapalabra en el pasado programa, Antonio afrontaba su segundo Rosco con el objetivo de, como mínimo, librarse de la Silla Azul en su enfrentamiento con Alejandro.

Sin embargo, la decena de programas del veterano han pesado mucho y el más novato de los dos ha pecado de inexperto fallando una letra en su segundo turno. “Me he precipitado”, ha dicho nada más cometer el error. Desde ese momento, Alejandro sabía que le valía con caminar por El Rosco con pies de plomo y sin equivocarse para llevarse la victoria… y así ha sido. El jugador del equipo naranja ha mantenido la calma y ha sabido jugar con la ventaja. Antonio, que además había cometido otro error, sabía que, pese a quedarse sin tiempo, sus aciertos no eran suficientes y, aunque ha hecho un gran sprint final, se tendrá que ver obligado a jugarse el puesto en la Silla Azul.