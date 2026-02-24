Se desvela el truco de Rosa que no se vio para conseguir el millonario bote de Pasapalabra: "Poner palabras en sitios que conoces muy bien”

Rosa Rodríguez siempre ha sido consciente de su figura como referente para futuros concursantes, una realidad que se ha acrecentado como ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Sin embargo, hay una etiqueta que le ha pesado más que ninguna otra: "Al principio notaba que tenía que hacerlo muy bien, que tenía que ser muy buena, porque tenía que demostrar que las mujeres también podemos estar a la altura de los hombres".

La coruñesa reconoce en esta entrevista que sentía esa presión "quizás autoimpuesta": "Parece que las mujeres tenemos que ir en representación de las mujeres cuando los hombres parece que siempre van a título propio". Sin embargo, esa sensación fue cambiando "con el paso del tiempo": "Me he ido despojando de eso y ha sido una liberación". Ya como campeona de Pasapalabra, Rosa desearía que "no fuera destacable" el hecho de que una mujer haya logrado esa hazaña, teniendo en cuenta que pocas la consiguen. Sin embargo, también asume que es "una responsabilidad bonita".

Pero, ¿cómo se gana un bote millonario? Los concursantes de Pasapalabra suelen admitir que la experiencia es un valor importante en Pasapalabra. Obviamente, la veteranía implica tiempo y, por lo tanto, mayor cantidad de estudio. Teniendo en cuenta el récord de longevidad de Manu y que Rosa es tricentenaria, obviamente los dos acumulan una cantidad de conocimientos realmente espectacular. Además, ambos llevan aprendiendo incluso desde mucho antes de hacer el casting. Cada uno tiene su método, pero Roberto Leal ha alucinado especialmente con el de Rosa. “Me estalla la cabeza”, ha afirmado el presentador al hablar de su libreta. La concursante se la ha enseñado y ha explicado en qué consisten sus “palacios mentales”. “Es básicamente poner palabras que tú quieres aprender en sitios que conoces muy bien”, ha contado.

Ahora llega el momento de Alejandro, que de momento se ha convertido en el concursante más longevo tras la victoria de rosa, con 10 programas. Tras esa noche histórica en la que Rosa se embolsó 2.716.000 euros, Pasapalabra dio la bienvenida a Óscar y Édgar, aunque este último perdió su lugar en el segundo programa frente a Alejandro, quien se ha establecido como el rival a batir en Pasapalabra.

El madrileño ha cumplido diez programas de Pasapalabra, una cifra nada desdeñable ya que los comienzos son siempre complicados. Desde su llegada, Alejandro ha ido dejando atrás a todos los rivales a los que se ha enfrentado, comenzando con Óscar y siguiendo con Francisco y Adri. Ahora, su nuevo contrincante es Antonio. Diez programas que, confiesa, era el objetivo que se había marcado, y que han hecho que su marcador personal acumule 7.200 euros