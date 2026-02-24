La drástica decisión de Cayetano Rivera tras el ataque a su actual pareja: "Está completamente rota"

A pesar de que tras salir a la luz el pasado noviembre su 'amistad especial' Gemma Camacho en ningún momento confirmó su relación con Cayetano Rivera, la mediática historia de amor que el torero está viviendo con Tamara Gorro ha hecho que la reportera de 'El tiempo justo' se sincere sobre su 'romance' con el torero y lance un demoledor dardo a la influencer tras asegurar que no se siente cómoda "del otro lado de la noticia" por su vida sentimental.

La periodista se ha sentado este lunes en el plató del programa de Mediaset en el que trabaja y no solo ha confirmado que viajaron juntos a Milán, sino que ha reconocido que el exmarido de Eva González habría solapado en el tiempo a Tamara y a ella. "Eso es una realidad, tampoco hay que desmentirlo" ha expresado rotunda, revelando que el diestro también le escribía cuando estaba con María Cerqueira, aunque no llegaron a verse hasta después de su ruptura con la portuguesa. "Lo que hayamos disfrutado para nosotros se ha quedado; a mí su vida me importa un pimiento" ha asegurado evitando poner etiquetas a lo que tuvieron y que habría llegado a su fin después de saltar a los medios de comunicación.

En el plató del programa presentado por Joaquín Prat, Alexia Rivas ha revelado que Tamara habría tachado a Gemma de "oportunista", cuestionando que ahora se siente como colaboradora para hablar sobre ella y Cayetano. Algo que ha hecho estallar a la reportera que, molesta, ha afirmado que "la diferencia de ella y yo es que yo quiero seguir respetando a todas las mujeres, y que la guerra de pelear mujer contra mujer está pasada".

Además, ha dejado claro que la influencer "siempre ha estado del otro lado mientras que yo estoy aquí por mis estudios. Se da a conocer en televisión para encontrar pareja y hablar de ella, nunca ha estado al otro lado del periodismo".

Drástica decisión

Un dardo contra Tamara que ha hecho que Cayetano tome una drástica decisión rompiendo el último vínculo que le quedaba con Gemma. Y es que tal y como han revelado en 'Vamos a ver', el torero ha dejado de seguir en redes sociales a la periodista tras sus palabras sobre su nuevo amor. Un movimiento al que Camacho ha reaccionado a su vez haciendo otro 'unfollow' al hermano de Francisco Rivera para dejar claro que su relación de amistad está completamente rota tras la llegada de la influencer a su vida.