Duro revés para Alejandra Rubio tras la ruptura tras el secreto que sale a la luz: "Ella no sabe lo que ha vivido mi familia"

Nuevo capítulo en la guerra mediática entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia, en la que ha irrumpido con fuerza Alejandra Rubio como defensora de su novio mientras el hijo de Mar Flores guarda silencio. Después de que la influencer se sentase en el plató de '¡De Viernes!' para reafirmarse en que se sintió "violentada" y "coaccionada" por la discusión que tuvo con su primo -en la que él le dejó claro en términos poco amistosos que no quería que volviese a hablar de él en televisión-, aunque se desvinculó de su hermano Diego Matamoros reconociendo que la actitud del actor no había sido "denunciable", la hija de Terelu Campos ha comentado la entrevista en 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo'.

Insistiendo en que Carlo no amenazó a su prima en ningún momento, Alejandra se ha mostrado satisfecha de que Laura "reculase" y "cambiase su versión" sobre la tensa conversación que dinamitó su relación. Y, aunque ha revelado que su pareja está "muy dolido" por lo que ha hecho la hija de Kiko Matamoros, ha dejado la puerta abierta a un posible acercamiento asegurando que las cosas podrían reconducirse entre los primos.

Desde Marruecos donde se encuentra disfrutando de unos días de desconexión, Laura ha entrado en directo este martes en 'Espejo Público' y ha lanzado un dardo a Alejandra después de sus últimas palabras: "Yo no tengo nada en contra de ella, pero hay matices de lo que hemos vivido Carlo y yo que desconoce y que solo sabemos nosotros" ha sentenciado.

"Ella no sabe lo que ha vivido mi familia porque yo ni siquiera sabía algunos episodios que me echa en cara mi primo el día de la discusión" ha revelado sin entrar en detalles, aunque dejando entrever una vez más que Carlo no sería del todo sincero con su novia.

El viernes Laura se reencontró con Terelu Campos y, aunque Alejandra aseguró que la actitud de su madre no había sido conciliadora y cariñosa con la influencer cuando se vieron en maquillaje, la influencer no ha dudado en desmentirla: "Evidentemente fue un encuentro cariñoso porque tanto Terelu como yo siempre hemos tenido muy buena relación, siempre hemos tenido buenas palabras tanto ella como yo y simplemente creo que esto es un punto de desavenencia por esto".

"Creo que a Alejandra le falta información" ha apuntado, asegurando implacable que "Alejandra tiene una postura de ego en la defensa que quiere hacer a Carlo, o incluso la autodefensa que lleva a cabo, que le hace flaco favor a ella misma".

"Desde el día que sucedió esto, automáticamente dejó de seguirme en redes sociales y dejamos de tener contacto. Y tal como están las cosas, entiendo que no va a tener solución" ha confesado, sin ocultar que no cree que la reconciliación sea posible tras los últimos acontecimientos.

Respecto a la complicada posición de Mar Flores, y tras insinuar en '¡De Viernes!' que la habría apoyado en privado, Laura ha dado un paso atrás y ha asegurado que "entiendo su postura. Al finale es su hijo y yo no dejo de ser su sobrina, pero ya lo dijo en su momento y yo no sé como reaccionaría ante una acusación así de una madre".

Por último, la influencer ha querido responder a los que la acusan de haberse inventado esta polémica por dinero y protagonismo mediático. "Yo soy colaboradora de televisión y contesto en este programa. Se hace más grande por otras personas y entonces, ¿qué me he sentado por dinero? Sí, pero no me he inventado nada" ha dejado claro.