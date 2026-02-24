Tradición veraniega
‘El Grand Prix del Verano’ calienta motores en La 1: TVE confirma una nueva temporada del mítico concurso
Ramón García volverá a ponerse al frente del concurso estrella del verano por cuarto año consecutivo.
Carlos Merenciano
'El Grand Prix del Verano' ya prepara su vuelta a La 1 como gran baza para la programación estival. El formato regresará por cuarto año consecutivo desde su recuperación y volverá a reunir a 12 pueblos de distintos puntos de España, que competirán en una nueva edición marcada por el humor y las pruebas físicas.
Al frente estará, una vez más, Ramón García, maestro de ceremonias del programa y rostro inseparable del concurso. La producción correrá a cargo de RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), manteniendo la esencia que ha convertido al espacio en un clásico intergeneracional: competición entre localidades, padrinos y madrinas implicados y un ambiente familiar.
El plató conservará su estética inspirada en la arquitectura popular española y no faltarán algunos de los juegos más reconocibles, como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’. A ellos se sumarán nuevos retos que el equipo prepara para renovar la dinámica sin perder la identidad que caracteriza al formato.
El respaldo de la audiencia avala su continuidad. En 2025, el concurso lideró su franja con una media del 12,4% de cuota y más de un millón de espectadores sumando consumo en lineal y diferido. Además, rozó los tres millones de contactos únicos por noche y destacó especialmente entre el público infantil y los adultos jóvenes, consolidándose como uno de los grandes éxitos del verano televisivo.
