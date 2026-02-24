Susanna Griso interrumpe a Santiago Abascal para frenar su queja hacia una de las preguntas de la entrevista: "Llevamos casi 40 minutos"

Susanna Griso entrevistó este martes a Santiago Abascal, líder de Vox, para hablar sobre las negociaciones en Extremadura y Aragón para formar gobierno y analizar los últimos resultados electorales, pero una de las preguntas de la presentadora ha suscitado una queja del político.

Concretamente, Griso apartaba los temas centrales de la entrevista para preguntarle a Abascal por la polémica de Ortega Smith, que se niega a dejar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid después del expediente de expulsión que le ha abierto Vox.

"Tiene a Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, planteándole un órdago", cuestionaba la presentadora antes de dar paso a un vídeo donde Smith critica la decisión de su partido. "En un partido político, las normas las tiene que cumplir desde el número uno hasta el número 68.000. Todos los Afiliados tienen que cumplir las normas", ha señalado el líder de la formación.

"Los partidos políticos no podemos estar mirándonos el ombligo. Yo estoy todos los días en la calle y sé de qué me preguntan, sé cuáles son las preocupaciones de la gente y nadie me pregunta por estas cosas", ha dicho para restarle importancia al asunto.

"Yo entiendo que ustedes tienen la obligación de preguntármelo, pero es verdad que me lo preguntan todos los días", se quejaba Abascal. En ese momento, Susanna Griso le interrumpía para defender que no era la única cuestión que se le había hecho, ni la principal: "Llevamos casi cuarenta minutos de entrevista, eh", se defendía la presentadora.

Tras la intervención del político, que defendió el derecho de Griso a preguntarle sobre esta cuestión, pero asegurando que prefiere centrarse en "los problemas de la gente", la presentadora le ha cuestionado: "¿Y esta rebelión la va a sofocar usted? ¿Va a poder?". "Es que no tiene ninguna importancia", concluyó el líder de Vox.