Estalla la polémica en 'Mañaneros 360': CCOO carga contra Javier Ruiz por su bronca en directo

Lo que para muchos espectadores pasó inadvertido se ha convertido en un nuevo foco de tensión dentro de RTVE. La reacción de Javier Ruiz en pleno directo de ‘Mañaneros 360’ tras un fallo técnico ha provocado la respuesta de CCOO, uno de los sindicatos mayoritarios de la corporación, que ha enviado una carta abierta al presentador censurando su actitud.

El momento se produjo este lunes, cuando el espacio de La 1 debatía la desclasificación de documentos sobre el 23-F. Tras casi tres horas de emisión, el programa debía conectar en directo con la periodista Rosa Villacastín. La conexión no se produjo y, sin previo aviso al espectador, Ruiz miró a cámara y lanzó un reproche al equipo técnico: “Tenemos todos los días una puntualidad exquisita en el error. Tenemos que conectar con Rosa Villacastín y no conseguimos contactar con ella. Otra vez. ¡Hoy, otra vez!”, dijo visiblemente molesto.

En el plató, los colaboradores quedaron en silencio. Las imágenes reflejaron incomodidad en la mesa, donde también se encontraba Sarah Santaolalla. El programa continuó sin mayores explicaciones y el incidente apenas tuvo eco en redes sociales ni en medios de comunicación. Sin embargo, la reacción sí ha tenido consecuencias internas.

En un escrito remitido por CCOO, el sindicato recuerda que 'Mañaneros 360' es un formato en directo y de larga duración, por lo que pueden producirse incidencias técnicas, retrasos o desajustes y subraya que forman parte del trabajo televisivo. Aun así, en su comunicado son contundentes: "Es inaceptable señalar, cuestionar o desacreditar a compañeros y compañeras en directo, con un tono de reproche, a través de la propia emisión, cuando ellos y ellas no pueden responder ni explicar lo sucedido. El tono empleado por el presentador y director del espacio fue desconsiderado y desproporcionado hacia su equipo".

El sindicato va más allá y define la actitud del presentador: "Esta actitud de prepotencia y desprecio hacia el trabajo colectivo no puede normalizarse y menos aún desde una posición de superioridad jerárquica". Finalmente, insisten en que este tipo de situaciones deben abordarse fuera de pantalla: "Las incidencias laborales se deben de analizar y corregir por los cauces internos, con los responsables técnicos y editoriales, y siempre en el ámbito profesional y de confianza, con el objetivo de corregir".